Trung Quốc nhập khẩu chất bán dẫn cao kỷ lục trong tháng 3.2021

Trong quý đầu năm nay, tổng nhập khẩu vi mạch (IC) của Trung Quốc đạt 155,6 tỉ đơn vị, trị giá 93,6 tỉ USD, tăng 33,6% so với một năm trước. Để so sánh, tổng lượng nhập khẩu chip quý một trong năm 2020 và 2019 lần lượt là 116,1 tỉ đơn vị và 87,6 tỉ đơn vị.

Những dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện vào đầu năm ngoái khi dịch Covid-19 lan rộng . Nhu cầu chất bán dẫn ban đầu giảm do các nhà sản xuất trên khắp thế giới thu hẹp sản xuất, nhưng sau đó đơn hàng tăng lên nhanh chóng khi các nền kinh tế, dẫn đầu là Trung Quốc, dần hồi phục vào giữa năm.

“Chúng tôi thấy một số yếu tố chính làm tăng số lượng nhập khẩu chip của Trung Quốc. Nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đang phòng ngừa rủi ro chính trị và nhiều công ty muốn trữ hàng tồn kho”, Ivan Platonov, chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu EqualOcean, nói. Ngoài ra, ông Platonov còn cho biết thêm hầu hết các chip do OEM của Trung Quốc đang dự trữ không thể được sản xuất hàng loại ở đại lục vào lúc này.

Số liệu nhập khẩu chip mới nhất của Trung Quốc được công bố hai tuần sau khi Bắc Kinh quyết định miễn thuế đối với các bộ phận và vật liệu bán dẫn nhập khẩu cho đến năm 2030. Mặt khác, Trung Quốc đang có kế hoạch sử dụng nhiều hơn những loại chip do các công ty bán dẫn trong nước thiết kế và sản xuất vào năm 2025 để giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng do lệnh trừng phạt thương mại từ phía Mỹ . Tuy nhiên, tổng nhập khẩu vi mạch năm 2021 của Trung Quốc “rất có thể sẽ tăng với tốc độ hai con số so với năm ngoái”, ông Platonov dự đoán.