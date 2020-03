Trung Quốc phát triển robot giúp các bác sĩ chiến đấu với Covid-19

Do tính chất dễ lây lan của virus Corona chủng mới, các bác sĩ sẽ khó giữ an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mà không có trang phục bảo hộ chuyên dụng. Chính vì lý do này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã tạo ra loại robot nhằm giúp đội ngũ bác sĩ trong việc chống dịch Covid-19.