Trung Quốc ra lệnh xóa ứng dụng Didi Chuxing vô thời hạn

Theo Reuters, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) trong một tuyên bố ngắn hôm 4.7 cho biết đã ra lệnh cho các cửa hàng ứng dụng ngừng cung cấp ứng dụng dịch vụ gọi xe Didi Chuxing vô thời hạn cho đến khi được phê duyệt lại trong tương lai. Lý do mà CAC đưa ra là Didi đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy định quốc gia thông qua việc thu thập, sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của người dùng.

CAC nói cuộc điều tra được tiến hành theo luật An ninh Quốc gia, luật An ninh mạng và Các biện pháp rà soát an ninh mạng, nhưng không đề cập đến bất kỳ điều khoản cụ thể nào mà Didi bị nghi ngờ vi phạm. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Bắc Kinh công khai viện dẫn an ninh quốc gia để làm lý do khởi động cuộc điều tra nhắm vào một trong những gã khổng lồ công nghệ của đất nước.

Song, điều đáng chú ý ở đây là lệnh trừng phạt được đưa ra chỉ hai ngày sau khi CAC khởi động đánh giá an ninh mạng đối với Didi, và chỉ bốn ngày sau khi công ty huy động được 4,44 tỉ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sàn giao dịch chứng khoán New York ở Mỹ hôm 30.6.

Theo South China Morning Post, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã yêu cầu Didi thực hiện các biện pháp khắc phục và tuân thủ quy định của nhà nước, với gợi ý ứng dụng của công ty có thể được khôi phục lại trên các cửa hàng ứng dụng trong tương lai.

Didi đã ngừng đăng ký người dùng mới kể từ ngày 3.7. Nhưng người dùng đã cài đặt ứng dụng, bao gồm cả hành khách và tài xế, vẫn có thể tiếp tục sử dụng nó, theo một tuyên bố được đăng trên tài khoản Weibo chính thức của Didi vào cuối ngày hôm qua. Didi cũng cảm ơn các cơ quan quản lý Trung Quốc đã giúp họ điều tra rủi ro và hứa sẽ nỗ lực nghiêm túc khắc phục mọi sai trái bằng cách bảo vệ “quyền riêng tư của người dùng và bảo mật dữ liệu”. Giống như nhiều công ty dịch vụ internet khác ở đại lục, Didi cho biết chỉ thu thập thông tin cá nhân như số điện thoại, thông tin thanh toán, vị trí và tuyến đường di chuyển trong thời gian thực, thông tin chứng minh nhân dân của người lái xe cho mục đích xác minh.

Trong đơn đệ trình Didi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trước khi niêm yết tại New York, công ty đã nhấn mạnh về những rủi ro có thể gặp từ phía các cơ quan quản lý Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực chống độc quyền và bảo vệ quyền riêng tư. Theo Đánh giá về các biện pháp an ninh mạng của Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 6.2020, Bắc Kinh có nhiều lý do để nhắm mục tiêu vào một công ty, ví dụ như lạm dụng hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng thông tin, xử lý sai dữ liệu hoặc làm gián đoạn nguồn cung do “các yếu tố chính trị, ngoại giao và thương mại”.

Việc Didi bị gỡ bỏ khỏi các cửa hàng ứng dụng đang làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Một chủ đề trên Weibo có liên quan đến vụ việc này đã đạt được hơn 510 triệu lần xem tính đến tối 4.7. “Nếu Didi thực sự làm rò rỉ thông tin của chúng tôi, thì hình phạt loại bỏ khỏi các cửa hàng ứng dụng là quá nhẹ”, một người dùng Weibo bình luận.