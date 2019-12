Tự động xóa lịch sử lưu trữ địa điểm đã ghé thăm tại Google Maps

Các vị trí đã di chuyển của người dùng được Google Maps lưu trữ ở mục Your Timeline. Theo Google thì việc lưu trữ như vậy sẽ giúp người dùng có thể dễ dàng xem lại các địa điểm đã ghé thăm trong một chuyến du lịch hoặc giúp Google thu thập được các thông tin về thời gian di chuyển cụ thể giữa các địa điểm một cách trực quan hơn.

Nhưng tính năng này cũng đem lại không ít bất tiện vì các vị trí người dùng đã ghé thăm đều được lưu trữ lại trên hệ thống của Google. Các thông tin nhạy cảm như vậy đôi lúc khiến người sử dụng không cảm thấy an toàn. Tuy người dùng có thể tự tay xóa thủ công khi cần thiết nhưng cũng gây nhiều bất tiện.

Lịch sử các địa điểm đã ghé thăm được lưu lại với Google Maps Timeline Ảnh: CNBC

Nhưng vào mùa hè năm nay, Google đã bắt đầu cải thiện việc lưu trữ vị trí một cách vô tội vạ này bằng việc thay đổi tính năng cho phép ứng dụng tự động xóa các vị trí đã lưu sau mỗi 18 tháng hoặc mỗi 3 tháng. Người dùng sẽ phần nào đỡ lo lắng hơn về việc Google lưu trữ lại các vị trí cá nhân mà họ đã từng ghé thăm.

Các tùy chọn xóa vị trí đã lưu trữ trên ứng dụng Google Maps Ảnh: CNBC

Người dùng có thể thực hiện theo thao tác sau để thay đổi cài đặt việc xóa các vị trí đã được lưu trữ trên Google Maps:

- Mở ứng dụng Google trên điện thoại (iOS hoặc Android).

- Bấm vào thanh menu nằm ở góc trên bên trái giao diện chính (hình ba gạch nằm ngang).

- Chọn dòng Your Timeline (Dòng thời gian của bạn).

- Chọn tiếp vào biểu tượng hình dấu ba chấm ở góc phải giao diện và chọn Settings (Cài đặt) nếu bạn đang dùng iOS hoặc Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) nếu đang sử dụng thiết bị Android.

- Tiếp theo chọn dòng Automatically delete location history (tự động xóa lịch sử vị trí), và bạn có thể tùy ý chọn mốc thời gian để ứng dụng xóa lịch sử vị trí: Keep for 18 months hoặc Keep for 3 months.

Theo khuyến nghị, cài đặt tự động xóa lịch sử vị trí nên chọn mốc thời gian 3 tháng để đảm bảo tính cá nhân và tối ưu cho Google Maps của người dùng.