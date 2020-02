Vì sao dịch bệnh virus Corona mới được đặt tên là Covid-19?

Trước đó, các đại dịch như Spanish Flu (dịch cúm), MERS, Ebola - là những cái tên gây ra ám ảnh và sợ hãi với nhiều người trên thế giới vì khả năng gieo rắc hàng loạt cái chết đầy tai ương của chúng. Nhưng giờ đây những cái tên như vậy sẽ không còn nữa.

Theo Sky News, liên quan đến việc đặt tên cho đợt bùng phát rộng rãi mới nhất của virus Corona mới, còn gọi là Covid-19 , Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cố gắng loại bỏ sự kỳ thị các loại bệnh được đặt tên dựa theo vùng địa lý hoặc tên động vật. Tất cả các ổ dịch lớn, chẳng hạn như Corona, từ nay sẽ có tên "khoa học" chung chung, không liên quan đến vị trí bùng phát bệnh hoặc các loài lây truyền sang người.

Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc , sau đó bùng phát lây nhiễm mà đến nay được cho là thông qua một loài sinh vật được bày bán ở chợ hải sản của thành phố, rồi lây truyền từ người sang người. Nguồn gốc của nó đã dẫn đến nhiều người gán cho nó cái tên “virus Vũ Hán” rất kỳ thị và không thực sự khách quan.

Hồi đầu tuần, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chia sẻ lý do mà tổ chức của ông đã hành động để đặt tên cho căn bệnh này. Theo ông, “giờ đây chúng ta đã có một cái tên cho bệnh dịch này. Theo hướng dẫn đã được thống nhất giữa WHO, Tổ chức Thú Y Thế giới và Tổ chức Lương thực - Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi phải tìm ra một cái tên không đề cập đến vị trí địa lý, động vật, cá nhân hoặc một nhóm người, và có thể phát âm nhưng liên quan đến bệnh dịch. Việc đặt tên đóng vai trò để ngăn chặn sử dụng các tên gọi khác vốn không chính xác hoặc mang sắc thái kỳ thị”.

Trước đó, Spanish Flu (đại dịch cúm Tây Ban Nha) là một dịch bệnh trên toàn thế giới và được cho là đã giết chết ít nhất 40-50 triệu người trong khoảng thời gian từ 1918 đến 1920, dịch này được đặt tên với những âm mưu phân biệt chủng tộc do một bài báo mang tính nửa thật nửa đùa hồi cuối Thế chiến thứ nhất. Trên thực tế, Tây Ban Nha được coi là nơi khởi điểm của bệnh cúm này vì các báo cáo hạn chế trong thời chiến cấm đề cập đến các chiến hào, nơi dịch bệnh thực sự khởi phát đầu tiên ở châu Âu.

Theo một số nghiên cứu khoa học, việc được chẩn đoán mắc MERS, viết tắt của Hội chứng hô hấp Trung Đông, đã khiến những người sống sót bị gán mác “dơ bẩn”, còn cúm lợn và cúm gia cầm đã xâm chiếm trí tưởng tượng của người dùng dẫn đến sự tàn sát hàng loạt động vật mà không cần suy xét nhiều về nguyên do. Trong khi đó, Ebola đã trở thành tên virus “giết người” xuất phát từ một địa danh cùng tên ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi căn bệnh này lần đầu tiên được xác định là nhiễm độc vĩnh viễn, mặc dù nguồn gốc thực sự của căn bệnh đã giết chết hàng chục ngàn người ở châu Phi vẫn đang còn là một dấu hỏi.

Covid-19 không phải là tên của virus, vì thực chất nó vẫn là 2019-nCov (viết tắt của 2019 novel coronavirus) - một cái tên khá kỹ thuật và thường được gọi là virus Corona mới. Thay vào đó, Covid-19 mô tả chính căn bệnh này, hoặc các triệu chứng bệnh nhân có hơn là nguyên nhân gây ra bệnh. Hầu hết những người mắc phải đi liền với các triệu chứng đặc trưng như khó thở và sốt.