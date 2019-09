Vì sao nhiều ứng dụng đòi cấp quyền Bluetooth trên iOS 13?

Hệ điều hành di động iOS 13 vừa mới ra mắt của Apple đã cập nhật chính sách riêng tư mới, qua đó yêu cầu các ứng dụng thông báo cho bạn biết khi sử dụng Bluetooth của thiết bị. Sau khi cài phiên bản iOS mới nhất, bạn sẽ bất ngờ với một số ứng dụng đòi cấp quyền Bluetooth khi lần đầu mở chúng, trong số đó có một vài ứng dụng rất lạ.

Theo TheVerge, lý do mà Apple đưa ra chính sách này do việc theo dõi Bluetooth có thể dò theo vị trí của bạn khi sử dụng tại các điểm mua sắm hay thậm chí trên các khu phố đông đúc thông qua các beacon (thiết bị điện tử nhỏ phát ra tín hiệu bluetooth năng lượng thấp). Thiết lập này độc lập với cài đặt chính sách vị trí của iPhone, thứ khiến bạn bỏ qua do ít gây sự chú ý. Một thiết bị beacon dễ dàng phát hiện chip Bluetooth trên thiết bị của bạn và bản ghi của nó nếu bạn giao dịch tại một nhà bán lẻ hoặc thông qua một số ứng dụng trên điện thoại. Do vậy việc hạn chế tiếp cận Bluetooth giúp người dùng iOS tránh khỏi các truy vấn vị trí không mong muốn từ người khác.

Tương tự, công ty cũng minh bạch hơn trong việc truy vấn vị trí của bạn, hiển thị các yêu cầu vị trí mỗi khi bạn cần truy cập các ứng dụng liên quan như bản đồ. Các hộp thoại bật lên dễ gây sự chú ý và cũng dễ hiểu hơn về những gì mà các ứng dụng đang đòi hỏi, qua đó cảnh báo và giúp bạn giảm thiểu các ứng dụng theo dõi mình.

Nhưng có vẻ như nhiều người đang nhầm lẫn về các thông báo nhắc nhở về cấp quyền Bluetooth.

Ở cấp độ cơ bản, những người dùng iPhone sẽ phải cấp quyền Bluetooth cho các ứng dụng nghe nhạc, giải trí …. nếu muốn tiếp tục sử dụng tai nghe không dây (dùng kết nối Bluetooth) để giải trí hoặc kết nối với loa không dây. Đó là lý do chính đáng khi bạn nhìn thấy thông báo “bạn muốn dùng Bluetooth hay không?”. Nên nhớ rằng, âm thanh phát qua Bluetooth được xử lý thông qua các thiết lập của hệ thống, tách biệt khỏi ứng dụng và sẽ tiếp tục hoạt động với các ứng dụng khác kể cả khi bạn từ chối cấp quyền.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ thấy một thông báo hỏi quyền truy cập Bluetooth từ một cửa hàng hoặc chuỗi thức ăn nhanh ở gần chỗ bạn để gửi các thông tin khuyến mãi hoặc hỗ trợ bạn tìm kiếm những mặt hàng phù hợp. Các trường hợp phổ biến khác là các ứng dụng đi liền với các thiết bị theo dõi sức khỏe , tai nghe Bluetooth hoặc các ứng dụng từ các máy ảnh đồng bộ (các máy ảnh đời mới đều hỗ trợ đồng bộ ảnh qua Bluetooth).

Các ứng dụng hỗ trợ những nền tảng phát trực tuyến như Chromecast của Google cũng đòi quyền truy cập Bluetooth, dù nó chỉ stream nội dung thông qua Wi-Fi nhưng vẫn cần Bluetooth để giúp các thiết bị khách có thể phát nội dung qua màn hình TV ở chế độ khách (guest mode) mà không cần phải hỏi mật khẩu, đơn giản là khi tìm Chromecasts ở gần đó để sử dụng chế độ guest mode, các ứng dụng này sẽ sử dụng Bluetooth. Hiện Google đang cho các nhà phát triển tích hợp Chromecast mà không phải dùng chế độ khách, để tránh yêu cầu sử dụng Bluetooth nếu họ muốn.

Nhưng vấn đề cốt lõi là các nhà phát triển không nêu rõ lý do tại sao ứng dụng của họ lại đòi quyền truy cập Bluetooth. Các thông điệp đưa ra của Apple thì vẫn rất chung chung và mơ hồ, nên khi bấm vào bất kỳ lựa chọn nào mà nó đưa ra bạn cũng không dám chắc chắn về lựa chọn của mình. Chẳng hạn như ứng dụng ESPN vốn chỉ truyền phát nội dung qua Wi-Fi hoặc mạng di động nhưng vẫn yêu cầu quyền quy cập Bluetooth, hay Facebook cũng đưa ra yêu cầu tương tự trong khi nó chỉ cần dùng dữ liệu vị trí qua GPS (để tag vị trí khi cần) hoặc dữ liệu kết nối mạng internet là đủ? Chỉ rất ít ứng dụng đưa ra thông báo giải thích cho yêu cầu cấp quyền Bluetooth của nó, Fitbit là một trong số đó.

Do vậy, bạn vẫn nên thận trọng khi cho phép các ứng dụng lạ truy cập Bluetooth, trừ khi hiểu rõ nó sử dụng Bluetooth vào việc gì. Điều này sẽ dễ dàng hơn khi các nhà phát triển ghi rõ mục đích sử dụng trong các thông báo đòi hỏi cấp quyền, tiếc là vẫn chưa được các nhà phát triển và cả Apple chú trọng trên iOS 13.