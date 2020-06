Xiaomi Việt Nam tặng máy lọc không khí cho trường mầm non

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cho biết, ông cảm thấy rất vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến Xiaomi Việt Nam về chương trình trao tặng máy lần này. “Đời sống của các lao động và điều kiện sống của gia đình họ trên địa bàn quận Bình Tân còn nhiều khó khăn, do đó việc trang bị máy lọc khí cho các trường mầm non trong khu vực sẽ giúp các em được chăm sóc trong không gian an toàn và trong lành hơn”, ông Hải chia sẻ.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí như các bệnh về tim, phổi và đột quỵ. Có khoảng 93% trẻ em trên thế giới dưới 15 tuổi (tương đương với 1,8 tỉ em nhỏ) phải hít thở bầu không khí ô nhiễm mỗi ngày có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự phát triển của các em.