Xu hướng ngân hàng số trên smartphone

Nhìn thấy tiềm năng của ngân hàng số trong kỷ nguyên internet ngay từ những ngày đầu tiên, Timo ra đời và trở thành một trong những nền tảng ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam. Timo được đánh giá đã giúp các hoạt động tài chính cá nhân của khách hàng trở nên nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi và an toàn hơn. Sau 5 năm, Timo có chiến lược riêng khi công bố sẽ hợp tác với Ngân hàng Bản Việt cho ra mắt ứng dụng mới có tên Timo Plus mang đến sự đổi mới nhanh chóng và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Trải nghiệm mà Timo Plus đem đến trong tương lai sẽ là “ngân hàng mọi lúc mọi nơi” giúp khách hàng có thể quản lý, phát triển và truy cập vào khoản tiền của họ bất cứ lúc nào và ở đâu.