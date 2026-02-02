Công nhân 'cháy' hết mình với gameshow đặc biệt cuối năm

Vừa qua, công nhân sản xuất thương hiệu giày Nesty thuộc Công ty giày Taiyang (Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, TP.HCM) lần đầu tiên có một ngày đáng nhớ với bữa tiệc tất niên như mọi năm. Nhưng năm nay, họ được cháy hết mình với gameshow đặc biệt với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

"Chưa bao giờ chúng tôi có một tất niên vui như năm nay", chị Nguyễn Thị Diễm làm ở bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm cho biết sau khi cùng đội của mình tham gia trò chơi và nhận được giải thưởng 5 triệu đồng.

Hàng ngàn công nhân Công ty giày Taiyang hào hứng tham gia gameshow ẢNH: QUANG VIÊN

Năm nay, thương hiệu giày Nesty thuộc Công ty giày Taiyang "chơi lớn" khi phối hợp cùng một đơn vị truyền thông chuyên thực hiện các gameshow giải trí, tổ chức gameshow cuối năm cho toàn thể công nhân. Gameshow này mang đến các trò chơi vận động vui nhộn như: áp má vào nhau để giữ quả bóng, nhảy phao, đeo đai chịu lực đua về đích lấy hoa hồng…

Các đội đại diện cho hàng ngàn công nhân trải qua các vòng thi sơ loại, bán kết, chung kết với tinh thần gắn kết đồng nghiệp và nỗ lực "chơi tới bến" để nhận các giải thưởng lên đến 23 triệu đồng. Ngoài ra, còn có hoạt động bốc thăm may mắn với phần quà là các voucher mua sắm trị giá 500 ngàn đồng/người, đặc biệt là 1 nhẫn vàng SJC trị giá 0,5 chỉ và 1 máy lạnh trị giá 10 triệu đồng.

Các đội "quyết chiến" vượt qua các vòng thi để nhận giải thưởng ẢNH: QUANG VIÊN

Ông Tạ Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty giày Taiyang (thương hiệu giày dép Nesty), cho biết công ty thường xuyên thực hiện các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động. "Các hoạt động chăm lo tết, trao quà và đặc biệt là gameshow năm nay thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa ý chí, động lực vươn lên trong lao động, học tập của công nhân viên công ty", ông Thành chia sẻ.

Bà Bùi Thị Loan, Phó tổng giám đốc của Công ty giày Taiyang cũng hào hứng nói về gameshow bài bản đầu tiên mà công ty tổ chức cho công nhân vui chơi: "Đây là sân chơi rất ý nghĩa và bổ ích. Tôi cũng 'cháy' hết mình vì các bạn công nhân và cảm thấy rất vui".

Nhiều công nhân của Công ty giày Taiyang mong rằng sân chơi này sẽ được duy trì mỗi năm ẢNH: QUANG VIÊN

Lần đầu tiên được hòa vào sân chơi với nhiều tiết mục vui nhộn, tươi trẻ và còn nhận nhiều phần quà, các công nhân cho biết họ rất "phấn khởi" và mong rằng sân chơi này sẽ duy trì mỗi năm.