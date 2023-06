Công nhân để dành tiền buôn ma túy, giấu thuốc lắc, Ketamine trong gấu bông

Trưa 13.6 ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Minh An (23 tuổi, ngụ xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) 17 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép ma túy.



Công an đột kích phòng trọ công nhân, phát hiện gấu bông chứa đầy ma túy

Theo cáo trạng, An có nhân thân xấu với án tù về tội hủy hoại tài sản và bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

An bị xét xử với hình thức trực tuyến, bị cáo ở tại trại tạm giam còn HĐXX tại TAND TP.Đà Nẵng

Ra tù, An làm công nhân tại KCN, dành dụm được một số tiền liền mang ra đi buôn ma túy. Từ tháng 9.2022, An nhiều lần mua ma túy từ một người không rõ lai lịch với số lượng nhỏ để sử dụng và bán lại.

Tháng 11.2022, An để dành được 35 triệu đồng nên quyết định mua lượng lớn ma túy gồm 100 viên thuốc lắc và 30g hàng khay Ketamine.

An chuyển 35 triệu đồng cho người chưa rõ lai lịch, sau đó 2 ngày thì ra bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng để nhận gói hàng có chứa ma túy.

An tại thời điểm bị bắt quả tang

Ma túy thuốc lắc, hàng khay Ketamine tang vật

An mang về sử dụng hết 8 viên thuốc lắc và 1 ít hàng khay Ketamine, rồi phân chia và giấu ma túy trong gấu bông để phía sau cửa phòng.



Khuya 29.11.2022, Công an Q.Cẩm Lệ đột kích phòng trọ 201, K19 Phong Bắc 20, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, khám xét và phát hiện An giấu lượng lớn ma túy trong gấu bông, gồm 92 viên thuốc lắc và gần 30g hàng khay Ketamine.

Trong vụ án, có P.N.B.H (23 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là người yêu của An, giúp An thuê phòng trọ, nhưng không biết việc An mua bán ma túy nên không bị truy cứu.