Công nhân Samsung bắt đầu cuộc đình công kéo dài 3 ngày

Theo Reuters, cuộc đình công do NSEU thực hiện nhằm yêu cầu Samsung cấp thêm một ngày nghỉ phép hằng năm và thay đổi hệ thống tính thưởng cho nhân viên. Công đoàn này cho biết họ sẽ có hành động tiếp theo nếu Samsung tiếp tục không đáp ứng yêu cầu.



Cuộc đình công được NSEU thực hiện vào tháng trước REUTERS

Giới phân tích tin rằng cuộc đình công khó có thể tác động lớn đến năng lực sản xuất của Samsung, nhưng khi các công ty công nghệ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), cuộc đình công cũng khiến tinh thần nhân viên suy giảm vào thời điểm quan trọng đối với ngành công nghiệp chip.

Hành động đình công đầu tiên của công đoàn Samsung được thực hiện vào tháng trước khi các nhân viên đồng loạt sử dụng 1 ngày nghỉ phép hằng năm. NSEU không tiết lộ lượng nhân viên đình công vào tháng trước mà chỉ cho biết có 6.540 nhân viên sẽ tham gia đình công trong tuần này, chủ yếu ở các cơ sở sản xuất và bộ phận phát triển sản phẩm.

Ngoài ra, cuộc đình công còn bao gồm việc nhân viên giám sát dây chuyền và thiết bị sản xuất tự động nên có thể ảnh hưởng đến sản xuất. Trong khi đó, Samsung cho biết điều này không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và sản xuất không bị gián đoạn.

Với việc tỷ lệ nhân viên tham gia đình công thấp, Chủ tịch công đoàn Son Woo-mok cho rằng công đoàn mới thành lập được 5 năm và tỷ lệ tham gia như vậy không phải là thấp, đồng thời cho biết họ sẽ tổ chức nhiều cuộc đình công hơn. Mặc dù Samsung đã sẵn sàng linh hoạt điều chỉnh tiền lương và các điều kiện nghỉ phép hằng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tăng lương và nghỉ lễ mà NSEU đặt ra.

Hiện giá cổ phiếu của Samsung đang tụt lại so với SK Hynix, điều mà NSEU tin rằng có liên quan đến sự phát triển chậm chạp của Samsung trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM). Mặc dù vậy, Samsung vẫn đặt kỳ vọng lớn với lợi nhuận quý 2/2024 sẽ tăng hơn 15 lần do sự bùng nổ của AI khiến giá chip tăng trở lại, làm tăng lợi nhuận so với mức đáy của cùng kỳ năm ngoái.