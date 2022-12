Công nhân tại TP.Thủ Đức giăng băng rôn yêu cầu chủ thầu xây dựng trả tiền công

Sáng 30.12, hàng chục người mặc đồng phục công nhân đến trước cổng một công trình xây dựng dự án trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, treo băng rôn yêu cầu chủ thầu xây dựng trả tiền công.

Các công nhân tập trung, dùng loa cầm tay hô lớn “công nhân chúng tôi yêu cầu chủ thầu xây dựng trả tiền công để mua thức ăn, trả tiền nhà trọ và về quê ăn tết”.

Anh Nguyễn Văn Trãi (37 tuổi, quê Bến Tre, Tổ trưởng tổ đổ bê tông tại công trình) cho biết, tổ của anh có gần 20 người, làm việc từ đầu năm 2022 đến nay. Thời gian đầu, nhà thầu xây dựng là Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết kế Đức Tín (Công ty Đức Tín) trả tiền công cho công nhân ổn định. 3 tháng vừa qua, đến kỳ lương, công ty không thanh toán và nhiều lần hứa hẹn.

“Công nhân chúng tôi đi làm trông vào đồng lương để có cái ăn, tiền nhà trọ, gửi về quê nuôi con. 3 tháng nay công ty không trả đồng nào nên nhiều anh em đã bỏ về quê hoặc cầm cự qua ngày ở lại để đòi tiền công”, anh Trãi nói. Theo anh Trãi, Công ty Đức Tín nợ lương tổ bê tông của anh 290 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Văn Thắng (55 tuổi, quê Cà Mau), bám trụ lại công trình nhiều ngày qua để chờ Công ty Đức Tín trả 107 triệu đồng tiền công cho tổ đóng cốt pha.

Ông Thắng cho biết, tổ của ông có 21 người, 3 tháng nay không được thanh toán tiền công nên nhiều anh em nghỉ về quê hoặc đi tìm việc khác. Ông Thắng đã nhiều lần làm việc với Công ty Đức Tín nhưng phía công ty đổ lỗi cho nhà thầu chính là Công ty cổ phần xây dựng C. (Công ty C.) chưa thanh toán.





Theo ông Thắng, Công ty Đức Tín không trả tiền công, các tổ làm việc với Công ty C., nhưng công ty này cho biết đã thanh toán cho Công ty Đức Tín.

Chiều 30.12, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Minh Hộ (Giám đốc Công ty Đức Tín) cho biết, Công ty Đức Tín là thầu phụ của Công ty C. xây dựng dự án nói trên. Bà Hộ thừa nhận có việc chậm trả công cho các công nhân hơn 2 tháng qua. Theo bà Hộ, việc chậm trả công cho gần 30 tổ công nhân xuất phát từ 2 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, theo hợp đồng giữa Công ty Đức Tín và Công ty C., mỗi tháng chốt khối lượng, tính công đợt 1 từ ngày 5 - 7, đợt 2 từ ngày 20 - 22 trong tháng. Khối lượng đợt 1 được Công ty C. thanh toán vào ngày cuối tháng. Khối lượng đợt 2, Công ty C. thanh toán vào ngày 15 của tháng sau. Thời gian đầu, phía Công ty C. trả tiền cho Công ty Đức Tín đủ khối lượng, đúng thời gian. 3 tháng trở lại đây, Công ty C. thanh toán chậm và chia nhỏ từng đợt nên dẫn tới Công ty Đức Tín không đủ tiền trả đều, đủ cho các tổ như thời gian đầu.

Thứ hai, 2 tháng qua, phía Công ty C. không nhập sắt về công trình để Công ty Đức Tín thi công. Trong khi đó, máy móc, phương tiện xây dựng thi công Công ty Đức Tín phải trả tiền thuê 1 tỉ đồng/tháng.

"Công ty Đức Tín không muốn việc chậm trễ trả tiền công cho công nhân mà phụ thuộc vào việc thanh toán từ Công ty C. Hiện Công ty Đức Tín đang làm việc với Công ty C. để tìm cách giải quyết, thanh toán tiền cho công nhân", bà Hộ nói.

Liên quan đến sự việc trên, UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức) cho biết, sau khi nhận được tin báo, phường đã cử lực lượng công an xuống công trình để đảm bảo an ninh trật tự. Các công nhân tập trung treo băng rôn với mục đích yêu cầu chủ thầu xây dựng trả tiền công nợ khoảng 3 tháng nay. Tại buổi làm việc, UBND P.An Phú đề nghị các công nhân không được tập trung đông người, treo băng rôn gây mất an ninh trật tự. Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty C. nhanh chóng làm việc với Công ty Đức Tín để tìm phương án giải quyết, trả tiền công cho công nhân.