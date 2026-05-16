Công tác chính trị, tư tưởng phải 'chạm' tới thanh niên

Biến nghị quyết thành trải nghiệm thực tiễn

PGS-TS Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí - Tuyên truyền, cho rằng để việc giáo dục "trục tư tưởng" "4 kiên định" mà Quy định 19 đã xác định, không rơi vào máy móc, giáo điều, phải triển khai nghiêm túc việc giáo dục, trên cơ sở đó có phương pháp vận dụng linh hoạt, sáng tạo. "Công tác giáo dục không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà quan trọng hơn là gắn với vấn đề thực tiễn ra sao", ông Bảo nhấn mạnh.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thì nhấn mạnh, "được lòng dân" là cái gốc của công tác chính trị, tư tưởng. Trong bối cảnh hiện nay, ông Kim cho rằng bài học này cần được ghi nhớ và vận dụng một cách sâu sắc trong từng hoạt động, chủ trương chính sách để công tác chính trị, tư tưởng thực sự "đi trước, mở đường", tạo sự đồng thuận xã hội và chuyển hóa thành hành động cụ thể của người dân. "Quần chúng là người làm nên lịch sử cách mạng. Do vậy, cần phải lắng nghe nhân dân để sửa đổi các chính sách phù hợp với ý Đảng, lòng dân", ông Kim phân tích.

Các diễn giả tại hội thảo ẢNH: TUẤN MINH

Từ góc độ đoàn viên, thanh niên, TS Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh thực tế thanh niên không thiếu lý tưởng, sẵn sàng cống hiến và hy sinh. Để thực hiện mục tiêu "xây" mà Quy định 19 đặt ra, anh Linh cho rằng điều quan trọng là biến nghị quyết thành những trải nghiệm thực tiễn cuộc sống. Kế đó, cần chuyển từ nghe sang kiến tạo quy định. Thanh niên không muốn đứng bên ngoài mà muốn tổ chức xây dựng. Chẳng hạn những chương trình như Thanh niên tình nguyện chính là nơi thanh niên biến lý tưởng thành hành động cụ thể.

"Đi trước mở đường", chủ động dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Chia sẻ tại phiên thảo luận, PGS-TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho rằng để công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường, chủ động dẫn dắt trong kỷ nguyên số, cần phải giải thích cho đảng viên, đặc biệt là thanh niên hiểu rõ "4 kiên định" là gì và phải trả lời được tại sao lại phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao phải kiên định đường lối đổi mới?... "Quan trọng là phải hình thành hệ sinh thái công tác tư tưởng số, dùng dữ liệu lớn, AI để dự báo được những tình huống, chủ động dẫn dắt trong công tác chính trị, tư tưởng", ông Phúc nhấn mạnh.

Đồng tình phải làm chủ không gian mạng, anh Nguyễn Nhất Linh cho hay các bạn trẻ dành đến 6 - 8 tiếng đồng hồ trên không gian mạng mỗi ngày, nên nếu không kiểm soát được mặt trận này thì sẽ rất nguy hiểm. "Với tinh thần của Nghị quyết 19, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, thanh niên phải trở thành lực lượng tuyên truyền, giúp mọi người nhận thức đúng, làm điều đúng, không làm điều sai. Mạng xã hội cũng là một mặt trận và thanh niên chính là những tuyên truyền viên trên mặt trận đó", anh Linh nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng cho rằng việc chiếm lĩnh không gian mạng là hành trình dài và nhiều thách thức, đòi hỏi sự phối hợp giữa các khối, các lực lượng để tạo thành hệ thống hỗ trợ lẫn nhau. Cùng đó, anh Linh nhấn mạnh, thanh niên ngày nay không chỉ là người "lướt mạng", mà còn phải trở thành người tạo ra giá trị tích cực trên môi trường số. "Mỗi bạn trẻ có một tài khoản mạng xã hội sẽ trở thành một "pháo đài mềm" để bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng", Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư nhấn mạnh.

PGS-TS Nguyễn Quốc Bảo góp ý, vũ khí quan trọng nhất của người trẻ chính là tư duy phản biện khoa học dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo ông, trong "biển thông tin" hiện nay, nếu không có phương pháp luận đúng đắn, thanh niên rất dễ bị dẫn dắt bởi những luận điệu được ngụy trang bằng các khái niệm mỹ miều như "tự do", "nhân quyền", "dân chủ". "Thanh niên cần chấp nhận sự đa dạng thông tin nhưng phải biết phân định đúng - sai bằng "bộ lọc" văn hóa chính trị và lòng yêu nước. Tiếp nhận thông tin đa chiều không có nghĩa là dao động lập trường hay mất phương hướng", ông Bảo nêu.

Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Trọng Kim khẳng định, lý tưởng cách mạng phải bắt đầu từ những điều bình dị nhất. Theo ông, muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thanh niên trước hết phải biết yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm với cộng đồng, gắn bó với nhân dân. Tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện ở những khẩu hiệu lớn lao mà còn được nuôi dưỡng từ những hành động cụ thể hằng ngày. "Hãy biến lý tưởng thành hành động. Hãy bắt đầu từ việc yêu thương gia đình, gắn bó với nhân dân", ông Kim nhắn gửi.