Công tác xã hội trong trái tim tôi: Cách trả nghĩa cuộc đời

Chuyến xe tình người

Bà Bính năm nay đã bước sang tuổi 67, mang trong mình nhiều bệnh như tổn thương cột sống, hẹp động mạch vành và đặc biệt là ung thư suốt hơn chục năm qua. Tuy nhiên trong bà vẫn rất lạc quan, yêu đời vì mỗi ngày trôi qua bà đều cố gắng làm công tác xã hội, gieo yêu thương giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống.

Bà Bính bên chiếc xe cứu thương miễn phí CHÍ HIẾU

"Tôi làm thiện nguyện đã 23 năm rồi, trước đây làm theo cá nhân nhưng sau một lần chứng kiến ở bệnh viện người anh trai chở thi hài người em trên xe máy về quê vì không có tiền thuê xe ô tô, tôi mới ước sẽ có một chiếc xe cứu thương giúp đỡ họ", bà Bính nhớ lại.

Để có tiền mua xe, năm 2018 bà Bính đã bán một mảnh đất ở TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đi để mua chiếc xe cứu thương hơn 1 tỉ đồng. Bà còn quyết định mua xe cứu thương của Nhật Bản để đi êm hơn, dễ lái và trang thiết bị y tế đầy đủ, hiện đại.

Trước đó bà Bính đã lặn lội vào An Giang để học hỏi các mô hình làm thiện nguyện cũng như vận hành xe cứu thương miễn phí. Bà lấy số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng, công bố thông tin trên mạng xã hội, khó khăn nhất là tìm người lái xe vì bản thân bà không biết lái xe ô tô.

May thay, có vợ chồng chú Ba Be trong An Giang đồng ý ra Hà Nội hỗ trợ bà lái xe. Tuy nhiên do lạ nước lạ cái nên mọi chuyến xe cứu thương bà Bính đều đi cùng lái xe để chỉ đường trong từng chuyến xe. Một số thanh niên cũng tình nguyện làm lái xe cứu thương, bà Bính mới nói: "Lái chỗ cô không có lương đâu, từ thiện thì cùng cô làm, ấy vậy mà không ít người vẫn xung phong. Những lúc phải xạ trị nằm liệt trên giường bệnh, tôi vẫn cố gắng điều hành nhóm từ thiện Từ Tâm qua điện thoại, đặc biệt là những chuyến xe cứu thương, đưa bệnh nhân nặng hoặc đã mất từ bệnh viện về quê".

Một số người chưa hiểu tấm lòng bà Bính nói rằng làm gì ai bỏ tiền mua xe chở bệnh nhân miễn phí, hay chắc lừa đảo khiến bà Bính rất buồn. "Tôi chỉ biết giải thích hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi đều làm từ tâm, thiện nguyện. Mình đang đi ngược dòng người ta hiểu chưa đúng là điều không thể tránh khỏi, tôi cố gắng giải thích cho mọi người hiểu và tiếp tục công việc", bà Bính cho biết.

Bà Bính còn chủ động tìm đến các phòng công tác xã hội ở các bệnh viện để kết nối với gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ chuyến xe cuối cùng về quê. Đến nay, bà Bính và các tình nguyện viên đã thực hiện được khoảng 500 chuyến xe chở người bệnh miễn phí về quê.

Làm thiện nguyện đến hơi thở cuối cùng

Ngoài những chuyến xe nghĩa tình, bao nhiêu năm qua bà Bính còn là thành viên cốt cán của nhóm từ thiện Từ Tâm. Bà đã cùng các thành viên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện quy mô lớn như nấu cháo miễn phí, xây trường học ở vùng sâu vùng sa, mổ mắt cho người bệnh…

Bà Bính (áo đỏ) cùng nhóm từ thiện nấu cháo giúp bệnh nhân nghèo CHÍ HIẾU

Cuối năm 2020 bà tài trợ xây một ngôi trường và cây cầu tại An Giang, rồi Bến Tre, năm sau bà tiếp tục tài trợ xây trường học ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho học sinh dân tộc Vân Kiều. Mang tiền tỉ đi làm thiện nguyện nhưng bà Bính ăn uống, sinh hoạt rất giản dị, hằng ngày bà chỉ ăn cơm chay nhưng cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc vì được cho đi.

"Tôi phục vụ cho mảnh đời bất hạnh đến hơi thở cuối cùng, nếu không phải vướng Covid, tôi đã xây bệnh viện nhân đạo khám miễn phí cho mọi người, giờ tôi vẫn đang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này", bà Bính cho biết.

Riêng trong công tác mổ mắt cho bệnh nhân đục thủy tinh thể, bà Bính đã hỗ trợ một phần kinh phí mổ mắt cho gần 400 ca tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, 300 ca mổ đục thủy tinh thể ở huyện Minh Hoá (Quảng Bình)…

Trải qua 4 lần xạ trị và phẫu thuật, hàng ngày vẫn sống dựa vào thuốc để chống chọi lại những cơn đau nhưng bà Bính không lúc nào không nghĩ đến làm việc thiện. Bà Bính đang ấp ủ mở một nhà thuốc đông y khám tại Hưng Yên để chữa bệnh miễn phí và mở quán cơm chay Tùy Hỷ ở Hà Nội để mang giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Kinh phí đến từ việc bà bán mảnh đất thứ 2 ở Đà Nẵng năm 2019.

Bà Bính được tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú năm 2022 của UBND TP.Hà Nội và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 vì đã có những cống hiến thầm lặng cho xã hội.