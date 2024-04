Sáng 19.4, tại Q.1, TP.HCM, đã diễn ra lễ khánh thành công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" thứ 10.

Đây là công trình thứ 10 trong chuỗi các công trình do Công an TP.HCM và các đơn vị như: Thành đoàn TP.HCM, UBND Q.1, Tổng công ty Điện lực TP.HCM... phối hợp thực hiện.

Công trình này nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5 2024); hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) và 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2025)...

Đến dự lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM và đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể.

Các đại biểu tham gia nghi thức cắt băng khánh thành THANH NAM

Công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" nằm ở 2 địa phương là P.Cầu Ông Lãnh và P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM. Công trình có tổng chiều dài là 192 m, tổng diện tích gần 600 m2. Bao gồm phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc của Tổ quốc đến miền Tây Nam bộ. Công trình với trị giá hơn 600 triệu đồng này có điểm nhấn là bích họa bản đồ Việt Nam nhìn từ vệ tinh với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đàn bồ câu trắng.

Theo đại diện của Ban Thanh niên Công an TP.HCM, sản phẩm này có kích cỡ lớn kỷ lục trong các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động.

Cũng theo đại diện Ban Thanh niên Công an TP.HCM, với đặc thù P.Cầu Ông Lãnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 là địa bàn giáp ranh Q.4, có nhiều tuyến đường lớn, nhiều đối tượng tội phạm lưu động, phức tạp về hình sự, ma túy. Nên công trình bích họa này ra đời ngoài việc góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố thì còn chung tay chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nâng cao ý thức cộng đồng trong quần chúng nhân dân.

Tại lễ khánh thành đã diễn ra hoạt động ký kết phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM cùng Ban Thanh niên Công an TP.HCM.

Một góc công trình bích họa 'Việt Nam tươi đẹp" THANH NAM

Thực tế, tại TP.HCM hiện nay có nhiều trạm điện bị các đối tượng xịt sơn, vẽ bậy, dán quảng cáo sai quy định gây phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị. Chính vì thế hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Cải tạo 50 trạm điện xanh, sạch, đẹp góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị TP.HCM" nhằm tôn tạo lại mỹ quan đô thị kết hợp quảng bá các danh lam thắng cảnh của đất nước.

Ngoài ra còn có mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, giữ gìn mỹ quan đô thị, hạn chế tình trạng vẽ bậy.

Nội dung phối hợp giữa 2 đơn vị gồm: dọn dẹp vệ sinh, xóa vẽ bậy, bóc xóa quảng cáo sai quy định dán, treo, vẽ trên 50 trạm điện tại TP.HCM. Thực hiện sơn mới 50 trạm điện trong đó chọn 10 trạm phòng thực hiện vẽ bích họa quảng bá các danh lam thắng cảnh của đất nước hoặc các hình ảnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phong trào "Tiết kiệm điện thành thói quen"...

Bên cạnh đó, phối hợp tăng cường giám sát, phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan các nội dung quảng cáo sai quy định, vẽ bậy và các hành vi phá hoại tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.