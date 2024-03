Nhiều việc làm ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM

Về với xã đảo khó khăn

Sau khi cập bến đò tại xã đảo Thạnh An, đoàn đã đến thăm và tặng 2 bộ máy vi tính (trị giá 30 triệu đồng) cho Công an xã Thạnh An, H,Cần Giờ, TP.HCM.

Theo đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó trưởng ban Thanh niên Công an TP.HCM, đó là phần quà hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ công an thành phố, mang quyết tâm cao cùng chung sức với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng công an xã chính quy của Bộ Công an. Phần quà sẽ hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên có nội dung phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, cũng như trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

Ngoài ra, đoàn còn tặng 1 tấm bản đồ Việt Nam để hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động.

Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM tặng Công an xã Thạnh An tấm bản đồ Việt Nam để hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động

THANH NAM

Đoàn công tác cũng đến thăm Đồn Biên phòng Thạnh An, giao lưu văn nghệ phục vụ bà con ngư dân bám biển và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Bên cạnh đó còn trao tặng kinh phí 30 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Thạnh An để thực hiện công trình thanh niên nâng cao đời sống văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, thể hiện sự gắn kết giữa lực lượng công an nhân dân với bộ đội biên phòng.

Thượng tá Võ Hữu Nghĩa, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP.HCM, đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công an xã Thạnh An và Đồn biên phòng Thạnh An trong thời gian qua.

Thượng tá Nghĩa cũng gửi gắm niềm tin đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ hai đơn vị sẽ vượt qua những khó khăn về vật chất, điều kiện sinh hoạt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đấy góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển, người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Hội Quảng cáo TP.HCM đã gửi tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn 100 túi quà an sinh. Ông Nguyễn Thanh Đảo, chủ tịch hội, cho biết thời gian qua Hội Quảng cáo TP.HCM đã đồng hành tích cực cùng Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM trong chiến dịch phòng chống quảng cáo, rao vặt sai quy định để đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố. Ngoài ra, hội cũng đồng hành với lực lượng công an trong hành trình về với huyện đảo Cần Giờ để góp công sức vào công cuộc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ biển đảo quê hương.

Những phần quà được đại diện Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM trao tặng người dân xã đảo THANH NAM

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên

Lực lượng công an ở nhiều đơn vị, phòng ban, quận, huyện... thuộc Công an TP.HCM cũng đã có những hoạt động thiết thực, chương trình ý nghĩa để hưởng ứng Tháng Thanh niên.

Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đã tổ chức tuyên truyền luật Giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước cho trẻ em xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức ra quân hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thời gian đến hết ngày 31.3.

Phòng Tham mưu tổ chức hoạt động về nguồn, tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, huyện Cần Giờ. Công an Q.Tân Phú, Q.Bình Tân, Q.8, Q.6, Q.11, Q.10… liên tục tổ chức ra quân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính THANH NAM

Dạy trẻ em phòng chống đuối nước THANH NAM

Bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị THANH NAM

Đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó trưởng ban Thanh niên Công an TP.HCM, thông tin thêm vào ngày 9.3 tới sẽ phối hợp các đơn vị ngoài lực lượng như: Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM… tổ chức ngày cao điểm xây dựng đô thị văn minh. Tập trung vào các nội dung liên quan đến tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và phòng chống tội phạm, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác an sinh xã hội.

Đến ngày 15.3 sẽ tổ chức ra mắt công trình thanh niên năm 2024 với tên gọi "Tuổi trẻ Công an TP.HCM xung kích phòng chống tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự trong thanh niên công nhân".

Ngoài ra còn tổ chức "Ngày chủ nhật xanh" với hoạt động trồng cây, "Ngày chủ nhật đỏ" với nội dung hiến máu nhân đạo, chương trình "Tiếp lửa truyền thống", tuyên dương "Gương mặt trẻ Công an TP.HCM tiêu biểu" năm 2024...