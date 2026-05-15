Công trình cao nhất Cần Thơ với 39 tầng sẽ triển khai ở đâu?

Ngày 15.5, Thiên Quân Group tổ chức lễ công bố dự án và ra mắt Công ty cổ phần dịch vụ Thiên Quân Land, trụ sở đặt tại 171 Nguyễn Tri Phương, P.Tân An, TP.Cần Thơ.

Tại buổi lễ, Thiên Quân Group cho biết, dự án xây dựng chung cư 13 tầng nổi (2 tầng hầm) kết hợp thương mại dịch vụ (đường Nguyễn Việt Hồng, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) sẽ khởi công trong quý 2/2026 với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng.

Trong quý 3/2026, Thiên Quân Group tiếp tục khởi công dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center (Thiên Quân Center) tại Khu dân cư lô số 49, Khu đô thị Nam Cần Thơ (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ) cao 39 tầng nổi (2 tầng hầm), tổng mức đầu tư 1.407 tỉ đồng. Dự án có vị trí đắc địa, tiếp giáp 4 mặt tiền, tọa lạc trục giao thông huyết mạch của thành phố giao thương các tỉnh miền Tây, TP.HCM và cả nước. Đây được xem là công trình cao nhất Cần Thơ, khi hoàn thành sẽ tạo ra điểm nhấn đặc biệt cho thành phố.

Đến nay, dự án tòa tháp đôi chung cư cao cấp (Thiên Quân Marina Plaza) tọa lạc trên 2 trục đường Trần Bạch Đằng và Nguyễn Minh Quang (P.Tân An, TP.Cần Thơ) do Thiên Quân Group làm chủ đầu tư đang vào giai đoạn thi công nước rút và dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý 1/2027. Công trình gồm tòa tháp đôi với 2 khối nhà đối xứng 23 tầng nổi, 2 tầng hầm.