Đất khu công nghiệp nào ở Cần Thơ đang có giá trị nhất?

Ngày 26.3, tin từ Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cho biết, UBND thành phố đã ban hành bảng giá đất đối với 18 khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, thấp nhất trong bảng giá đất là cụm công nghiệp Xây Đá B (xã Hồ Đắc Kiện) với 460.000 đồng/m2 . Tiếp đến là khu công nghiệp Trần Đề (xã Trần Đề) với 525.000 đồng/m2.

Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (phường Phước Thới) và khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (phường Thốt Nốt) đồng giá 700.000 đồng/m2.

Đối với cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (phường Vị Thanh), thửa đất hoặc khu đất tiếp giáp mặt tiền một tuyến đường có giá 792.000 đồng/m2, tiếp giáp mặt tiền từ 2 tuyến đường trở lên có giá 864.000 đồng/m2.

Giá đất khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (xã Thạnh Xuân) có giá cao nhất trong 18 khu - cụm công nghiệp của thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, khu công nghiệp An Nghiệp tại phường Sóc Trăng và xã An Ninh đều có mức giá 835.000 đồng/m2.

Có 3 khu công nghiệp có mức giá đất 1,050 triệu đồng/m2 là: khu công nghiệp Trà Nóc 1 (phường Thới An Đông), khu công nghiệp Hưng Phú I (cụm A) giai đoạn 1, khu công nghiệp Hưng Phú 2B (cùng ở phường Hưng Phú).

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (phường Long Mỹ) có 2 mức giá: đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường tỉnh 930 đến sông Cái Lớn) có giá 1,2 triệu đồng/m2, phần còn lại giá 1 triệu đồng/m2.

Nằm tại xã Hỏa Lựu, cụm công nghiệp kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến có giá 1,078 triệu đồng/m2. Còn tại xã Vĩnh Trinh, khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được định giá 1,2 triệu đồng/m2.

Giá đất 1,980 triệu đồng/m2 là mức áp chung cho 4 khu - cụm công nghiệp tại xã Châu Thành, gồm: khu công nghiệp sông Hậu giai đoạn 1, cụm công nghiệp tập trung Đông Phú, cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 1 và cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3.

Trong khi đó, khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (xã Thạnh Xuân) giai đoạn 1 có giá đất cao nhất tại thành phố Cần Thơ, với đoạn mặt tiền quốc lộ 1 giá 2,898 triệu đồng/m2, phần còn lại là 2,145 triệu đồng/m2.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, giá đất nói trên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đây là cơ sở để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chẳng hạn như khi Nhà nước tính tiền thu hồi đất.