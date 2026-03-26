Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đất khu công nghiệp nào ở Cần Thơ đang có giá trị nhất?

Thanh Duy
26/03/2026 17:08 GMT+7

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đã ban hành bảng giá thống nhất cho nhiều loại đất, trong đó có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ngày 26.3, tin từ Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cho biết, UBND thành phố đã ban hành bảng giá đất đối với 18 khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, thấp nhất trong bảng giá đất là cụm công nghiệp Xây Đá B (xã Hồ Đắc Kiện) với 460.000 đồng/m2 . Tiếp đến là khu công nghiệp Trần Đề (xã Trần Đề) với 525.000 đồng/m2.

Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (phường Phước Thới) và khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (phường Thốt Nốt) đồng giá 700.000 đồng/m2.

Đối với cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (phường Vị Thanh), thửa đất hoặc khu đất tiếp giáp mặt tiền một tuyến đường có giá 792.000 đồng/m2, tiếp giáp mặt tiền từ 2 tuyến đường trở lên có giá 864.000 đồng/m2.

Giá đất khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (xã Thạnh Xuân) có giá cao nhất trong 18 khu - cụm công nghiệp của thành phố Cần Thơ

Trong khi đó, khu công nghiệp An Nghiệp tại phường Sóc Trăng và xã An Ninh đều có mức giá 835.000 đồng/m2.

Có 3 khu công nghiệp có mức giá đất 1,050 triệu đồng/m2 là: khu công nghiệp Trà Nóc 1 (phường Thới An Đông), khu công nghiệp Hưng Phú I (cụm A) giai đoạn 1, khu công nghiệp Hưng Phú 2B (cùng ở phường Hưng Phú).

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (phường Long Mỹ) có 2 mức giá: đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường tỉnh 930 đến sông Cái Lớn) có giá 1,2 triệu đồng/m2, phần còn lại giá 1 triệu đồng/m2.

Nằm tại xã Hỏa Lựu, cụm công nghiệp kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến có giá 1,078 triệu đồng/m2. Còn tại xã Vĩnh Trinh, khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được định giá 1,2 triệu đồng/m2.

Giá đất 1,980 triệu đồng/m2 là mức áp chung cho 4 khu - cụm công nghiệp tại xã Châu Thành, gồm: khu công nghiệp sông Hậu giai đoạn 1, cụm công nghiệp tập trung Đông Phú, cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 1 và cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3.

Trong khi đó, khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (xã Thạnh Xuân) giai đoạn 1 có giá đất cao nhất tại thành phố Cần Thơ, với đoạn mặt tiền quốc lộ 1 giá 2,898 triệu đồng/m2, phần còn lại là 2,145 triệu đồng/m2.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, giá đất nói trên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đây là cơ sở để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chẳng hạn như khi Nhà nước tính tiền thu hồi đất.

Cần Thơ công bố giá đất mới sau sáp nhập: 10 tuyến đường nào đắt nhất?

Theo bảng giá đất mới, tuyến đường có giá đất ở đô thị cao nhất tại thành phố Cần Thơ là 177,8 triệu đồng/m2.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Giá đất Khu công nghiệp Cụm công nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận