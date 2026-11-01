Công trình khải hoàn môn ở Mỹ chưa xây đã gặp trở ngại

Xe cộ di chuyển qua cầu Memorial gần nơi Tổng thống Donald Trump muốn xây khải hoàn môn ảnh: reuters

Vụ kiện đánh dấu nỗ lực pháp lý mới nhất nhằm chặn đứng công trình khải hoàn môn Mỹ cao khoảng 76 m, vốn được Tổng thống Trump lên kế hoạch xây dựng gần nghĩa trang quốc gia Arlington nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc, theo báo The Washington Post.

Chính quyền liên bang có ý định khởi công vào tuần sau.

Trong đơn kiện, phía Washington D.C và bang Virginia đề nghị thẩm phán tòa liên bang Tanya S. Chutkan ra phán quyết đình chỉ kế hoạch trên. Bên nguyên đơn cho rằng họ có "đầy đủ cơ sở pháp lý không thể tranh cãi" để khởi kiện. Đó là công trình này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, rõ ràng cho khu vực.

Cụ thể, Tổng chưởng lý Washington D.C. Brian Schwalb lập luận rằng việc xây dựng khải hoàn môn sẽ tạo nên "những tổn hại nghiêm trọng, tức thời và không thể khắc phục cho vùng thủ đô Mỹ và cư dân".

Về phần mình, Tổng chưởng lý bang Virginia Jay Jones cáo buộc dự án sẽ là sự xúc phạm đối với nghĩa trang quốc gia Arlington.

Chính quyền Washington D.C và bang Virginia cũng cho rằng công trình trên là dự án phi pháp vì chưa được quốc hội phê chuẩn. Bên cạnh đó, Cơ quan quản lý công viên quốc gia vẫn chưa thực hiện các bước tham vấn phù hợp trước khi triển khai một dự án có khả năng làm biến đổi cảnh quan thủ đô và đảo lộn quy hoạch lịch sử của thành phố.

Trước câu hỏi về vụ kiện, phía Nhà Trắng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump là khải hoàn môn sẽ trở thành một trong những công trình mang tính biểu tượng nhất trên thế giới.

Chính quyền ông Trump thừa nhận công trình sẽ dẫn đến những tổn thất không tránh khỏi cho các di tích lịch sử trong khu vực do gây cản trở tầm nhìn. Đó là chưa kể tình trạng giao thông bị chuyển hướng và gây nhiều tiếng ồn trong suốt thời gian thi công.

Tuy nhiên, chính quyền liên bang lại cho rằng những tác động trên không nghiêm trọng đến mức để đình chỉ dự án mà họ xếp vào nhóm "ưu tiên cao".

Nếu không có quyết định mới từ tòa án, công trình dự kiến được khởi công sớm nhất là vào ngày 5.11.