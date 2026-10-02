Công trình trước chợ Phú Lâm quá ngổn ngang

Tại hiện trường, đất đá, bệ bê tông và ống cống tập kết ngổn ngang, làm chật hẹp lối đi. Mặt đường lồi lõm, đá dăm lởm chởm; ngày nắng xe ben làm rơi vãi đất đá khiến bụi bay mù mịt, ngày mưa đường sình lầy khiến người đi xe máy dễ trượt ngã. Đáng lo ngại, nhiều hố sâu và miệng hố ga không có nắp đậy, thiếu rào chắn, biển cảnh báo lẫn đèn chiếu sáng ban đêm.

Đất đá, ống cống để ngổn ngang trên đường Phú Lâm (P.Phú Lâm) Ảnh: Ngọc Quỳnh

Ông Phạm Đức Trí (ngụ P.Phú Lâm) cùng các hộ kinh doanh quanh chợ Phú Lâm chia sẻ tình trạng đào xới kéo dài, không hoàn trả mặt đường như cũ khiến xe cộ không có chỗ đậu, buôn bán ế ẩm suốt nhiều tháng, đi lại hay ra vào nhà rất khó khăn.

Sình lầy trên đường vào chợ Phú Lâm gây mất an toàn vệ sinh khu vực buôn bán thực phẩm Ảnh: Ngọc Quỳnh

Người dân kiến nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt đường, đồng thời khẩn trương rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn.