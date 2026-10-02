    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bạn đọcBạn đọc viết

    Công trình trước chợ Phú Lâm quá ngổn ngang

    Ngọc Quỳnh
    Ngọc Quỳnh

    Nhiều người dân lưu thông qua đường Phú Lâm, đoạn xung quanh chợ Phú Lâm (P.Phú Lâm, TP.HCM), vô cùng ngao ngán vì công trình nâng cấp đường thi công kéo dài, đào xới dở dang, gây mất an toàn giao thông và cản trở sinh hoạt.

    Tại hiện trường, đất đá, bệ bê tông và ống cống tập kết ngổn ngang, làm chật hẹp lối đi. Mặt đường lồi lõm, đá dăm lởm chởm; ngày nắng xe ben làm rơi vãi đất đá khiến bụi bay mù mịt, ngày mưa đường sình lầy khiến người đi xe máy dễ trượt ngã. Đáng lo ngại, nhiều hố sâu và miệng hố ga không có nắp đậy, thiếu rào chắn, biển cảnh báo lẫn đèn chiếu sáng ban đêm.

    Công trình trước chợ Phú Lâm quá ngổn ngang- Ảnh 1.

    Đất đá, ống cống để ngổn ngang trên đường Phú Lâm (P.Phú Lâm)

    Ảnh: Ngọc Quỳnh

    Ông Phạm Đức Trí (ngụ P.Phú Lâm) cùng các hộ kinh doanh quanh chợ Phú Lâm chia sẻ tình trạng đào xới kéo dài, không hoàn trả mặt đường như cũ khiến xe cộ không có chỗ đậu, buôn bán ế ẩm suốt nhiều tháng, đi lại hay ra vào nhà rất khó khăn.

    Công trình trước chợ Phú Lâm quá ngổn ngang- Ảnh 2.

    Sình lầy trên đường vào chợ Phú Lâm gây mất an toàn vệ sinh khu vực buôn bán thực phẩm

    Ảnh: Ngọc Quỳnh

    Người dân kiến nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt đường, đồng thời khẩn trương rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

    Tin liên quan

    Công trình ngổn ngang, đi lại khó khăn

    Công trình ngổn ngang, đi lại khó khăn

    Công trình nâng cấp đường Phạm Thị Hy, xã Bà Điểm, TP.HCM, thi công kéo dài, ngổn ngang, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

    Khám phá thêm chủ đề

    Chợ Phú Lâm Công trình đường Phú Lâm thi công đường nâng cấp đường TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận