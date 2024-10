Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỉ ở 63 tỉnh thành

Ngày 4.10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2024, dưới sự chủ trì của thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.



Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó A09, trả lời tại cuộc họp báo ẢNH: KIẾN TRẦN

Trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ điều tra vụ án tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (viết tắt là Công ty Cây xanh Công Minh) và các tỉnh, thành phố liên quan, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an cho biết vụ án được khởi tố vào ngày 8.5, với 3 tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Đơn vị đã đề nghị và được Viện KSND Tối cao gia hạn điều tra lần 1.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Cây xanh Công Minh đã sử dụng thủ đoạn thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư dự án bằng cách nâng giá trị vật tự, vật liệu cao hơn giá thực tế. Sau khi gói thầu được phê duyệt, Công ty Công Minh sẽ được chỉ định thầu hoặc sẽ sử dụng nhóm công ty trong hệ sinh thái của mình tham gia đấu thầu để trúng thầu.

Kết quả điều tra đến nay thể hiện, hệ thống của Công ty Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu, thực hiện hơn 600 dự án trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố với tổng giá trị khoảng 3.500 tỉ đồng, đã hoàn thành thanh quyết toán hơn 3.000 tỉ đồng.

"A09 đang tiến hành định giá tài sản với các dự án trồng và chăm sóc cây xanh do hệ thống các công ty do ông Nguyễn Công Minh thực hiện, trên cơ sở đó xác định thiệt hại để làm cơ sở xử lý các cá nhân cụ thể. Đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành phố, các cơ quan cung cấp tài liệu phục vụ điều tra nhằm làm rõ hành vi, trách nhiệm cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật", đại tá Hưng nói và cho biết A09 đang phối hợp với Viện KSND Tối cao rà soát, đánh giá chứng cứ để khởi tố các bị can phạm tội theo quy định pháp luật.

Trước đó, A09 đã khởi tố vụ án và có văn bản yêu cầu hàng loạt địa phương cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trong giai đoạn từ 2019 - 2023.

Các địa phương được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu gồm: Cà Mau, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Phước, Bình Thuận, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Nai, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lai Châu…

Kết quả rà soát ban đầu của A09 thể hiện có hơn 50 công ty trong hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu ở các địa phương và trúng hơn 600 gói thầu.

Trong văn bản gửi đi, A09 đề nghị các địa phương cung cấp quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh, quyết toán.

A09 cũng đề nghị các địa phương liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; danh sách các đơn vị cá nhân thuộc UBND tỉnh, UBND huyện liên quan đến việc thực hiện dự án; danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án; ngân sách nhà nước cấp cho từng đơn vị chủ đầu tư thực hiện các dự án và việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào, có đúng quy định của pháp luật hay không...