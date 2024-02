Công ty 'chơi lớn' tặng 12.000 công nhân mỗi người 1 cái nệm quà Tết

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những hình ảnh từng nhóm công nhân di chuyển bằng xe máy, phía sau xe chở những chiếc đệm dày, trên gương mặt ai nấy đều nở những nụ cười phấn khởi khiến nhiều người tò mò.

Đặc biệt, khung cảnh này xuất hiện vào giữa mùa đông lạnh giá, khi Tết Nguyên đán đang cận kề khiến mọi thứ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Những hình ảnh khiến người xem không giấu nổi sự vui mừng C.T.V

Được biết, những hình ảnh trên được ghi nhận tại cổng Công ty Cổ phần May Sông Hồng Nghĩa Hưng 1 (địa chỉ tại xã Nghĩa Thái, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Bên cạnh những lời chúc mừng của cộng đồng mạng giành cho những công nhân được nhận món quà Tết ý nghĩa, nhiều người lo ngại khi chở chiếc đệm cồng kềnh sẽ gây mất an toàn giao thông…

Chia sẻ cảm nhận về món quà này với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Chính (công nhân Công ty May Sông Hồng, trú tại H.Nghĩa Hưng) nói: "Làm việc tại công ty này được 4 năm, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên được nhận quà Tết từ công ty nhưng lần nào tôi cũng xúc động bởi ý nghĩa to lớn của món quà mà lãnh đạo công ty đã gửi gắm".

Ai nấy nhận quà Tết đều phấn khởi CẮT TỪ FACEBOOK

Theo anh Chính, ngoài tặng đệm, trong những sự kiện khác của công ty, công ty cũng từng tặng chăn cho người lao động. Bên cạnh đó, đại diện công ty đến tận nhà thăm hỏi những gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó cho thấy công ty luôn trân trọng từng nhân sự đang làm việc tại nơi này.

Chia sẻ về món quà Tết gây ấn tượng trên mạng xã hội, ông Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng Hành chính Công ty Cổ phần May Sông Hồng, cho biết đây không phải là lần đầu tiên công ty làm việc này. Cách đây vài năm, công nhân cũng từng được tặng đệm.

"Công ty tặng món quà này mang nhiều ý nghĩa bởi chúng tôi muốn những chiếc đệm chất lượng này sẽ mang đến từng giấc ngủ ngon cho người lao động, để họ tái tạo lại sức lao động một cách hiệu quả. Hơn nữa, đây là sản phẩm do chính công nhân làm ra để cung cấp ra thị trường. Do đó, không có món quà nào ý nghĩa bằng việc người lao động được sử dụng chính sản phẩm từ đôi bàn tay họ tạo ra. Do đó, công ty đã quyết định tặng mỗi công nhân 1 chiếc đệm dày 7 cm, có giá trị từ 3 - 7 triệu đồng, chiều dài tùy vào nhu cầu của người lao động.

Để thực hiện việc tặng đệm cho công nhân theo đúng nhu cầu người sử dụng, từ 1, 2 tháng trước, công ty đã có thông báo để người lao động đăng ký số đo của đệm phù hợp với nhu cầu. Đến ngày tặng đệm, công ty sẽ thông báo để công nhân có phương án phù hợp đưa đệm về nhà: "Những công nhân ở cùng xóm trọ, họ sẽ thuê chung một chiếc taxi chở đệm về tận nơi. Những người ở Thái Bình, khi di chuyển qua cầu Tân Đệ sẽ gặp nguy hiểm nếu chở đồ cồng kềnh. Để đảm bảo an toàn cho công nhân, công ty dùng một chiếc xe tải chở toàn bộ đệm của các công nhân ở Thái Bình đến từng đầu đường các xã, sau đó công nhân sẽ nhận đệm ở đó và chở về", ông Bằng nói.

Được biết, Công ty Cổ phần May Sông Hồng có tất cả 8 cơ sở chia đều ở các huyện, thành phố với 12.000 người lao động.

Theo ông Bằng, năm 2023, tuy tình hình kinh tế khó khăn chung nhưng Công ty Cổ phần May Sông Hồng vẫn duy trì ổn định đơn hàng, việc làm cho công nhân. Chính vì vậy thưởng Tết của người lao động cũng được đảm bảo, ngoài tặng đệm, mỗi công nhân được tặng tháng lương thực lĩnh tháng 13 và 14. Mức thưởng tết của công nhân khoảng 20 - 30 triệu đồng/người.