Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà người nghèo và công nhân tại Thanh Hóa

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, chiều 28.1, tại khuôn viên Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại T&T (Khu công nghiệp Hoàng Long, TP.Thanh Hóa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi sức khỏe một cụ bà PHÚC NGƯ

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, anh chị em công nhân, người lao động, đại diện các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp.

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, với quan điểm coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên công nhân PHÚC NGƯ

"Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hằng năm nước ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tích cực, phát huy hiệu quả. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhờ có chính sách đúng đắn, hiệu quả của Nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng", Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng cũng biểu dương tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã có những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội; lo cho dân đón tết an toàn và lành mạnh, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có tết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa PHÚC NGƯ

Tập trung xây dựng thị trường lao động, việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập; đồng thời xây dựng và phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

Cần quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân bởi an cư mới lạc nghiệp. Cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân bài bản, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường… phù hợp với tình hình, điều kiện đất nước và địa phương.

Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm, thăm hỏi và động viên hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho công nhân.

Báo cáo với Thủ tướng tại buổi thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, và công nhân, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh Thanh Hóa đã bố trí gần 60 tỉ đồng để thực hiện công tác thăm hỏi, tặng quà cho 188.262 lượt người có công với cách mạng và thân nhân; bố trí 31 tỉ đồng để chúc thọ, mừng thọ cho gần 70.000 người cao tuổi; các địa phương đã tiếp nhận quà, hiện vật để tổ chức trao tặng cho người cao tuổi tại lễ mừng thọ, tổ chức từ ngày mùng 4 - 6 tết.