Công ty chứng khoán 'dính' vào các vụ án FLC, APEC, Vạn Thịnh Phát kinh doanh ra sao?

Một số công ty chứng khoán từng "dính" vào các vụ án hình sự diễn ra tại Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết; Công ty APEC của ông Nguyễn Đỗ Lăng hay liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã chứng khoán APS) đạt doanh thu quý 4/2023 gần 27 tỉ đồng, giảm 66% so với quý 4/2022. Toàn bộ các mảng kinh doanh chính đều thu hẹp doanh thu, trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 72% về chưa đến 20 tỉ đồng. Chi phí hoạt động giảm 91% nhưng công ty tiếp tục báo lỗ gần 4 tỉ đồng quý cuối năm 2023.

Các công ty có liên quan đến những vụ án hình sự như FLC, Vạn Thịnh Phát... tiếp tục báo lỗ NGỌC THẮNG

Tổng cộng cả năm 2023, công ty báo lỗ sau thuế 172 tỉ đồng, giảm so với số lỗ cả năm 2022 là 445 tỉ đồng nhờ giảm 57% chi phí hoạt động. Phía công ty cho biết kết quả kinh doanh quý 4/2023 và năm 2023 biến động đáng kể do công ty cơ cấu danh mục tự doanh dẫn đến khoản mục đầu tư có sự biến động. công ty chứng khoán APS là một trong 3 công ty cùng "họ APEC" đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự thao túng chứng khoán vào giữa năm 2023.

Một đơn vị khác là Công ty chứng khoán Tân Việt cũng báo cáo lỗ ròng quý 4/2023 hơn 66 tỉ đồng, thu hẹp so với mức lỗ hơn 202 tỉ đồng cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, công ty lỗ sau thuế 397,3 tỉ đồng, trong khi kế hoạch năm 2023 chỉ lỗ 570 triệu đồng.

Cuối tháng 6.2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ban hành Quyết định số 44/QĐ-SGDVN đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với chứng khoán Tân Việt. Lý do đình chỉ là do công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt thuộc nhóm định chế tài chính tại Việt Nam của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Riêng Công ty chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB) - công ty có liên quan đến vụ án thao túng giá chứng khoán "họ Louis" của ông Đỗ Thành Nhân - cựu Chủ tịch Louis Holdings - đã báo lãi trở lại sau năm 2022 bị lỗ nặng. Cụ thể, cả năm 2023 chứng khoán Trí Việt có doanh thu 125 tỉ đồng, giảm 19% so với 2022 và lãi sau thuế 63 tỉ đồng so với năm 2022 lỗ 318 tỉ đồng.

Trước đó, Công ty chứng khoán BOS (mã chứng khoán ART) - công ty liên quan đến vụ án thao túng cổ phiếu của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết - báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 bị lỗ hơn 986 tỉ đồng. Nguyên nhân được công ty giải trình do chi phí hoạt động tăng cao hơn 1.000 tỉ đồng do phải trích lập dự phòng khoản cho vay cổ phiếu GABm, khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đầu tư kinh doanh Phát triển bất động sản FLCHomes cùng Công ty Quản lý vốn và tài sản FLC...