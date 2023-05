Công ty chứng khoán phát hành trái phiếu Tập đoàn An Đông bị kiểm soát đặc biệt

Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31.12.2022 do công ty tự lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ 18.5 đến 17.9.

Công ty Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào kiểm soát đặc biệt ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt trong năm 2022 được nhà đầu tư và các phương tiện truyền thông nhắc đến nhiều do có tham gia tư vấn, phát hành các lô trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng như rất nhiều lô trái phiếu khác.

Đầu năm 2023, công ty này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Chứng khoán Tân Việt bị phạt gần 1 tỉ đồng do có nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp như chưa thực hiện hết trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi rà soát việc đáp ứng quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp của một số tổ chức phát hành; không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán; đăng ký và lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn; chậm công bố nhiều nội dung như báo cáo định kỳ hàng quý của đại lý phát hành, báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu...

Theo quy định, trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng. Đồng thời không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán. Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng...