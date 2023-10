Lợi nhuận các công ty chứng khoán bứt tốc

Trong số nhiều doanh nghiệp đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023, nhóm các công ty chứng khoán nổi bật khi ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến. Có thể kể đến như Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) công bố quý 3/2023 đạt doanh thu 1.941 tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 880 tỉ đồng, gấp 2,1 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái.

Trong đó, hoạt động tự doanh khởi sắc khi lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh 73% so với quý 3/2022, đạt 765 tỉ đồng; doanh thu mảng nghiệp vụ môi giới đạt 535 tỉ đồng, tăng 58%... Lũy kế 9 tháng năm 2023, công ty đạt doanh thu mang về 5.111 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và bỏ túi lãi sau thuế 1.780 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Nhiều công ty chứng khoán tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 3/2023 ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Công ty CP chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán VND) quý 3/2023 đạt doanh thu 1.751 tỉ đồng, tăng 22%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 788 tỉ đồng, gấp gần 7 lần quý 3/2022. Sự tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh khởi sắc. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận doanh thu 4.629 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 1.490 tỉ đồng, lần lượt giảm 8% và 13% so với cùng kỳ năm trước.



Hay Công ty CP chứng khoán Kỹ thương (TCBS) trong quý 3/2023 đạt doanh thu hơn 1.701 tỉ đồng, tăng gần 44% và lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 1.148 tỉ đồng, tăng 57,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, tính chung 9 tháng, doanh thu của TCBS lại giảm hơn 500 tỉ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 3.716 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế cũng giảm gần 600 tỉ đồng, xuống còn 2.148 tỉ đồng.

Công ty CP chứng khoán FPT ( mã chứng khoán FTS ) ghi nhận doanh thu quý 3/2023 đạt 325 tỉ đồng, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận lãi 101 tỉ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 154 tỉ đồng cùng kỳ 2022. Ngoài ra, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 30% lên hơn 99 tỉ đồng... Kết quả giúp công ty có lãi trước thuế hơn 211 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước bị lỗ 35 tỉ đồng. Đây cũng là khoản lãi cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây của công ty chứng khoán này. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, FTS đạt doanh thu 763 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 403 tỉ đồng, lần lượt tăng 21% và 77% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP chứng khoán VietCap (mã chứng khoán VCI) quý 3 vừa qua đạt doanh thu 666,7 tỉ đồng, tăng 27,8% và lãi trước thuế gần 210 tỉ đồng, tăng 37% so với quý 3/2022. Nhưng tổng cộng 9 tháng năm nay, VCI đạt doanh thu 1.666,7 tỉ đồng, giảm gần 42% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỉ đồng, thấp hơn gần 60% so với cùng kỳ năm trước....