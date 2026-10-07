Công ty con của KIDO hợp tác cùng Tập đoàn YeaH1

Công ty CP Truyền thông giải trí & Thương mại AIRO - thuộc hệ sinh thái KIDO - ngày 6.10 công bố hợp tác cùng Tập đoàn YeaH1 thông qua việc thành lập Công ty A&M và trình làng dự án truyền hình "Xin Chào Thứ Bảy" - phiên bản Việt Nam chính thức của format đình đám Hello Saturday.

Công ty AIRO - thuộc hệ sinh thái KIDO - công bố hợp tác cùng Tập đoàn YeaH1 thông qua việc thành lập Công ty A&M ẢNH: BTC

Sự kiện không chỉ đánh dấu cái bắt tay chiến lược giữa Công ty AIRO và Tập đoàn YeaH1, mà còn đặt nền móng vận hành cho mô hình kinh doanh đột phá Content - Talent - Commerce (Nội dung - Tài năng - Thương mại). Thông qua công ty A&M, các bên chính thức thiết lập chuỗi giá trị thương mại giải trí khép kín toàn diện, từ việc tiếp nhận và nội địa hóa kho IP giải trí hàng đầu, quản lý và phát triển tối đa giá trị thương mại của mạng lưới nghệ sĩ, cho đến việc kích hoạt hạ tầng thương mại điện tử E2E và kênh phân phối bán lẻ offline. Thời gian tới, Công ty A&M sẽ tập trung vận hành 3 mảng hoạt động cốt lõi. Đó là sản xuất show giải trí và concert quy mô lớn; quản lý và khai thác thương mại mạng lưới tài năng (Talent Management); thương mại hóa và phân phối sản phẩm quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty A&M cũng chính thức công bố dự án chương trình thực tế mới, quy tụ dàn nghệ sĩ được săn đón hàng đầu hiện nay như Trấn Thành. Dự án hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ truyền thông và thiết lập chuẩn mực mới cho các show giải trí kết hợp yếu tố thương mại tại Việt Nam. Điểm nhấn trọng tâm của sự kiện là phần công bố dự án truyền hình trọng điểm "Xin Chào Thứ Bảy" - phiên bản Việt Nam chính thức từ format đình đám Hello Saturday của Mango TV.

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Giải trí & Thương mại AIRO chia sẻ: Việc thành lập Liên doanh A&M là bước đi cụ thể tiếp theo để hiện thực hóa tầm nhìn của AIRO: Trở thành một tập đoàn truyền thông giải trí và thương mại hàng đầu. Sự kết hợp giữa AIRO và Mango Plus không chỉ mở ra bước ngoặt mới cho hoạt động kinh doanh của các bên, mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng khán giả. Sự cộng hưởng này sẽ mang tới cho khán giả những nội dung sáng tạo, dẫn dắt xu hướng và kết nối nhu cầu giải trí. Đặc biệt, trong thời gian tới, công ty sẽ kết hợp cùng các đối tác để xây dựng mô hình đào tạo, chắp cánh cho các tài năng trẻ được phát triển ra quốc tế. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là bệ phóng đưa văn hóa và tài năng Việt giao thoa mạnh mẽ với dòng chảy giải trí toàn cầu.