KIDO thành lập công ty ứng dụng AI tại Việt Nam

Công ty cổ phần hiện thực hóa AI - AIRO sẽ cung cấp dịch vụ sales và marketing toàn diện cho doanh nghiệp; đầu tư phát triển phim và công nghệ kỹ xảo điện ảnh, TVC quảng cáo bằng AI. Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIRO chia sẻ: "AI đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất. Chỉ trong vài năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đã đi từ khái niệm tương lai trở thành nền tảng quan trọng của nhiều ngành nghề, từ sản xuất nội dung, marketing, vận hành doanh nghiệp cho đến sáng tạo nghệ thuật. Điều rõ ràng nhất mà tôi nhận ra là: AI không thay thế con người - nó nâng cao năng lực của những người biết khai thác nó đúng cách. Đó chính là lý do AIRO được thành lập để hiện thực hóa mọi ý tưởng, mọi chiến dịch mà trước đây phải cần nguồn lực lớn mới có thể làm được".

Tập đoàn KIDO thành lập Công ty cổ phần hiện thực hóa AI - AIRO thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động sales và marketing ẢNH: CTV

Không chỉ tập trung vào giải pháp sales và marketing cho doanh nghiệp, sứ mệnh của AIRO còn là giúp phát triển công nghiệp làm phim điện ảnh, ngành công nghiệp quảng cáo và truyền hình với những kỹ xảo hiện đại nhưng vẫn rất thật, tiết kiệm nguồn chi phí lớn cho khâu chuẩn bị lẫn hậu kỳ. "Với sự hỗ trợ của Sở Công thương TP.HCM, cùng mối quan hệ mật thiết với các đối tác hiệp hội, thời gian qua, chúng tôi đã trình bày ý tưởng và đã nhận được sự tham gia của rất nhiều hiệp hội, các doanh nghiệp trên địa bàn TP và cả nước. AIRO sẽ nỗ lực để có thể không chỉ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, đào tạo nhân tài trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam mà chúng tôi còn tham vọng sẽ cung cấp các giải pháp về AI tại thị trường Đông Nam Á", ông Trần Lệ Nguyên chia sẻ thêm.

Công ty AIRO được tổ chức và vận hành theo mô hình doanh nghiệp công nghệ, dựa trên 2 trụ cột chính: Công nghệ AI và nền tảng Social Commerce. AIRO tập trung cung cấp các giải pháp sales và marketing toàn diện dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, kết hợp phân tích dữ liệu thị trường và hành vi người tiêu dùng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng và tối ưu doanh thu trong môi trường số. Cụ thể: Sản xuất nội dung chất lượng cao bằng công nghệ AI (phim điện ảnh, TVC và video quảng bá sản phẩm trên các nền tảng social); xây dựng nhân vật AI Avatar trên mô phỏng bất cứ nhân vật nào do khách hàng cung cấp, dùng để livestream bán hàng; tài liệu đào tạo, video tư vấn bán hàng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thực hiện.