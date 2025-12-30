Trải nghiệm máy tính AI mạnh mẽ nhỏ bằng bàn tay

MSI đang thể hiện sự ưu ái đặc biệt dành cho AMD. Ngoài các thiết bị cầm tay, giờ đây dòng PC mini huyền thoại của MSI cũng được trang bị chip AMD. Mẫu PC mini Cubi Z AI 8M mới nhất được trang bị bộ xử lý AMD Ryzen 8000 Series và NPU tích hợp, cho phép người dùng không chỉ thực hiện tác vụ văn phòng mà còn có thể chơi game, sử dụng các công cụ AI chỉ với một chiếc hộp gắn sau màn hình

Thiết kế tối giản, tính cơ động cao

Dòng Mini PC của MSI nổi tiếng về thiết kế tối giản, nhỏ gọn và nhẹ nhưng trang bị đầy đủ cổng kết nối để có thể hoạt động như một máy tính thông thường. Mẫu Cubi Z AI 8M cũng kế thừa những đặc điểm này.

Thiết bị nhỏ gọn bằng bàn tay, có thể dễ dàng cầm nắm, mang theo bên người hoặc treo gọn gàng phía sau màn hình máy tính. Cubi Z AI 8M có kích thước lần lượt 136 x 132 x 50,1 mm, trọng lượng chỉ 790 g. Độ dày của máy chỉ tương đương chiều ngang của một chiếc thẻ ATM.

MSI Cubi Z AI 8M có kích thước nhỏ gọn, cơ động, dễ dàng lắp gắn phía sau các thiết bị như màn hình máy tính ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dù kích thước nhỏ gọn, MSI lại tích hợp cho Cubi AI 8M rất nhiều cổng kết nối. Ở mặt trước, người dùng sẽ thấy một hàng bốn cổng USB-A gọn gàng, tất cả đều hỗ trợ USB 3.2 Gen 2 với tốc độ lên đến 10 Gbps. Ở bên phải, thiết bị còn có thêm đầu đọc thẻ SD, đây là chi tiết nhỏ, thường bị bỏ qua nhưng thực sự tiện lợi với những người làm sáng tạo, thích quay phim, chụp hình.

Phần quan trọng nhất nằm ở phía sau. MSI trang bị cho máy hai cổng HDMI 2.1, hai ổ cắm Ethernet RJ45 2,5 Gb để đảm bảo kết nối được liên tục. Hai đầu nối USB-C hỗ trợ tốc độ USB4 lên đến 40 Gbps, cũng như DisplayPort 1.4. Một trong các cổng còn hỗ trợ DisplayPort 3.0 cho phép sạc nhanh các thiết bị USB-C công suất lớn như laptop, máy tính bảng hoặc thiết bị chơi game cầm tay.

Ngoại hình của MSI Cubi AI 8M ẢNH: KHƯƠNG NHA

So với các mini PC trên thị trường như Mac Mini, Cubi AI 8M ghi điểm nhờ cổng kết nối đa dạng, phù hợp với hầu hết nhu cầu làm việc của người dùng. Ngoài ra, khả năng kết nối không dây của thiết bị cũng rất tốt. Với mô-đun AMD RZ616 M.2 chạy trong khe cắm dưới SSD, người dùng có thể kết nối cả Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3.

Đặc biệt, MSI còn trang bị thêm cho người dùng một khóa Kensington bên cạnh phải để bảo vệ máy tính. Bên cạnh là một nút nguồn mở rộng, cho phép người dùng bật tắt máy tính khi lắp PC ở sau màn hình, không cần với tay ra sau.

Hiệu năng mạnh mẽ, chơi game đồ họa cao và nhiều tác vụ AI

Người dùng MSI Cubi Z AI 8M có 3 tùy chọn cấu hình với bộ xử lý AMD Ryzen 9 8945HS, AMD Ryzen 7 8845HS hoặc AMD Ryzen 5 8645HS. Cả ba phiên bản đều tích hợp sẵn card đồ họa AMD Radeon 780M. Phiên bản phóng viên Thanh Niên trải nghiệm là Ryzen 7 8845HS, RAM 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB.

Về lý thuyết, AMD Ryzen 7 8845HS có thể tăng tốc lên 5,1 GHz. Trong các trải nghiệm thực tế, PC hoạt động ổn định ở mức 4,5 GHz trong các bài kiểm tra đơn nhân và 4,1 GHz trong các bài kiểm tra đa nhân. Trong các bài kiểm tra RAM, MSI Cubi Z cho kết quả đọc và ghi ổn định nhờ bộ nhớ kênh đôi.

Sức mạnh thực sự của Cubi Z AI 8M được thể hiện rõ nhất ở PCMark - phần mềm chấm điểm hiệu năng trong điều kiện làm việc thực tế. Với điểm số 7.669, thiết bị của MSI vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc.

Trong phần giới thiệu, MSI không nhắc nhiều đến khả năng chơi game nhưng card đồ họa tích hợp trong SoC AMD hoạt động khá tốt. Với 12 đơn vị RDNA 3.5, Radeon 780M có 768 bộ xử lý luồng hoàn toàn có thể chạy mượt mà các game đồ họa nặng.

Tương tự nhiều thiết bị PC mới, các hãng cố gắng "nhồi nhét" thêm từ khóa AI trong tên thiết bị, MSI cũng không ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt là Cubi Z AI 8M có một bộ xử lý thần kinh (NPU) thực thụ, có thể đạt được 16 TOPS, trong khi GPU tích hợp hỗ trợ thêm có thể đạt 38 TOPS.

Trải nghiệm thực tế, MSI Cubi Z AI 8M có thể chạy mượt mà các chức năng AI trên PC. Các tác vụ AI phổ biến như tạo ảnh, làm video chạy mượt mà, độ trễ thấp. Điểm đáng tiếc là PC mini này chưa nhận được chứng nhận Copilot+ của Microsoft do chưa đạt tiêu chuẩn 40 TOPS NPU riêng biệt.

MSI Cubi Z AI 8M đáp ứng tốt các nhu cầu văn phòng hiệu suất cao, các ứng dụng AI và có thể chạy được các game đồ họa nặng ẢNH: KHƯƠNG NHA

Với các tác vụ văn phòng cơ bản, MSI Cubi Z AI 8M đáp ứng mọi nhu cầu, không có gì phải phàn nàn. Người dùng có thể cài thêm các phần mềm xử lý đồ họa chuyên dụng như Adobe để làm việc mà gần như không gặp bất kỳ độ trễ nào.

Đánh giá chung

Về tổng thể, MSI ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, cấu hình mạnh, hiệu suất cao, phù hợp với môi trường giáo dục, học tập. Khả năng bảo mật và thích hợp không gian làm việc linh hoạt của Cubi Z AI 8M cũng phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi các tính năng về bảo mật kép, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường sẽ là lựa chọn tốt với khối cơ quan chính phủ.

Trải nghiệm thực tế, MSI Cubi Z AI 8M hoạt động ổn định với hiệu suất cao trong thời gian dài mà không có hiện tượng bị quá tải nhiệt hay tiếng ồn. Máy khởi động nhanh, cài đặt đơn giản, dễ sử dụng. Việc trang bị nhiều cổng kết nối, hỗ trợ các tác vụ AI là điểm cộng lớn. Tuy nhiên, điểm hạn chế là không thể nâng cấp bộ nhớ lưu trữ. Thiếu tính năng bảo mật bằng sinh trắc học. NPU chưa đủ mạnh để chạy các mô hình LLM (Large Language Model - Mô hình ngôn ngữ lớn) độc lập.