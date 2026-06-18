Công ty luật thua kiện vì nhãn hiệu ‘APOLO LAWYERS’ gây nhầm lẫn với ‘APOLO LAWFIRM’

TAND khu vực 1 - TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty luật TNHH Apolo Lawyers đối với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trong vụ liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "APOLO LAWYERS Solicitors & Litigators".

Đây là vụ kiện liên quan đến chính nhãn hiệu của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực pháp lý.

Kiện vì cho rằng không gây nhầm lẫn

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Công ty luật TNHH Apolo Lawyers nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "APOLO LAWYERS Solicitors & Litigators" và kèm phần hình.

Tuy nhiên, sau quá trình thẩm định, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng nhãn hiệu của công ty không được bảo hộ một phần chữ "APOLO LAWYERS" vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "APOLO LAWFIRM" đã được bảo hộ theo đăng bộ quốc gia trước đó.

Không đồng tình với kết quả này, Công ty luật TNHH Apolo Lawyers cho rằng không chỉ bảo hộ phần chữ mà đăng ký bảo hộ tổng thể gồm phần chữ APOLO LAWYERS Solicitors & Litigators và hình. Doanh nghiệp khẳng định nhãn hiệu của mình không gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Tòa bác đơn khởi kiện của Công ty luật TNHH Apolo Lawyers ẢNH: NGÂN NGA

Sau khi nhận quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và kết quả giải quyết khiếu nại giữ nguyên quan điểm của Cục Sở hữu trí tuệ, công ty đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy các quyết định liên quan và buộc cơ quan này cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đã đăng ký.

Tại phiên tòa, phía bên khởi kiện còn cho rằng công ty đã sử dụng công khai liên tục "APOLO LAWYERS Solicitors & Litigators" từ năm 2018 thông qua hoạt động hành nghề, nên đề nghị tòa xem xét.

Phía người bảo vệ quyền lợi cho Cục Sở hữu trí tuệ bảo lưu quan điểm cho rằng nhãn hiệu yêu cầu đăng ký không đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ. Còn nếu giả sử bên chủ sở hữu nhãn hiệu "APOLO LAWFIRM" đã đăng ký trên 5 năm mà không sử dụng, thì bên khởi kiện có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu, nhưng nội dung này lại nằm ngoài phạm vi khởi kiện.

Theo cơ quan này, cả nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng đều có thành phần nổi bật là từ "APOLO". Trong khi đó, các cụm từ "LAWYERS", "Solicitors & Litigators" chỉ mang tính mô tả ngành nghề, dịch vụ pháp lý nên không có khả năng phân biệt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là chủ sở hữu nhãn hiệu "APOLO LAWFIRM" cũng đề nghị tòa bác đơn khởi kiện của Công ty luật TNHH Apolo Lawyers.

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa căn cứ điều 74 luật Sở hữu trí tuệ không chấp nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện.

Tòa nhận định: không có khả năng phân biệt

Theo tòa, dấu hiệu hình trong nhãn hiệu mà Công ty luật TNHH Apolo Lawyers đăng ký chỉ gồm các yếu tố đơn giản như ô vuông màu đen và hình phù hiệu. Đây là những dấu hiệu không có khả năng phân biệt vì mang tính mô tả dịch vụ pháp lý (hình cái cân) và dấu hiệu được sử dụng rộng rãi (hai cành vạn tuế), thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, c, d khoản 4 điều 26 Thông tư số 23 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tòa nhận định các yếu tố hình nêu trên đều không có khả năng phân biệt nên không phải là thành phần mạnh của nhãn hiệu.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu "APOLO LAWYERS" tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "APOLO LAWFIRM" đã được bảo hộ trước đó ẢNH: NGÂN NGA

Đối với phần chữ, tòa cho rằng "LAWYERS Solicitors & Litigators" (các luật sư, luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng) đều liên quan và mô tả dịch vụ pháp lý nên không có khả năng phân biệt theo quy định tại điều 26 Thông tư số 23 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ đó, tòa xác định "APOLO" là thành phần duy nhất trong nhãn hiệu xin đăng ký có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, dấu hiệu này lại trùng hoàn toàn với "APOLO", thành phần duy nhất có khả năng được bảo hộ trong nhãn hiệu đối chứng "LAWFIRM".

Bởi theo điểm e, h khoản 3 điều 26 Thông tư số 23 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, dấu hiệu "LAWFIRM" không có khả năng phân biệt do chỉ mang tính mô tả dịch vụ cung cấp, hình thức pháp lý và lĩnh vực kinh doanh.

Do đó, căn cứ điểm e khoản 2 điều 74 luật Sở hữu trí tuệ, tòa cho rằng dấu hiệu "APOLO" trong nhãn hiệu xin đăng ký không có khả năng phân biệt và không phải là thành phần mạnh của nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ.

Tòa cũng cho rằng việc Công ty luật TNHH Apolo Lawyers viện dẫn giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với phần logo không phải là căn cứ để xác định nhãn hiệu đăng ký đáp ứng điều kiện được bảo hộ theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ.

Từ những phân tích như trên, tòa bác toàn bộ đơn khởi kiện của công ty này.