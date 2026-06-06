Công ty môi trường đô thị Cà Mau vẫn không có ban giám đốc

Ngày 5.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau về điều kiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó nêu nhiều khó khăn phát sinh do chưa kiện toàn các vị trí nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp.

Theo báo cáo, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đã kết thúc nhiệm kỳ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cử hoặc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ tiếp theo.

Hơn 1 tháng không có ban giám đốc, Công ty môi trường đô thị Cà Mau kiến nghị kiện toàn nhân sự ẢNH: G.B

Việc chưa có người đại diện phần vốn nhà nước khiến công ty chưa thể báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu về các nội dung thuộc thẩm quyền để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; đồng thời chưa đủ điều kiện thực hiện các thủ tục liên quan đến bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành cho nhiệm kỳ mới.

Hơn 1 tháng qua, công ty không có ban giám đốc để điều hành theo quy định. Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự, các phòng chuyên môn trực thuộc tiếp tục thực hiện chức năng quản lý theo quy chế và điều lệ; hội đồng quản trị tạm thời hỗ trợ điều hành, còn người đại diện theo pháp luật thực hiện trách nhiệm theo quy định của luật Doanh nghiệp.

Theo doanh nghiệp, hoạt động quản lý, điều hành hiện gặp nhiều khó khăn, phát sinh các vướng mắc pháp lý cũng như những khiếu kiện nội bộ phức tạp liên quan đến chức vụ, quyền lợi chưa được giải quyết.

Trước thực trạng này, hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15.4.2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chậm nhất đến ngày 30.6.2026 hoặc đến khi bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

Công ty cho biết việc thực hiện quy trình bổ nhiệm người điều hành nhiệm kỳ tiếp theo không thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi có quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ mới, người đại diện này sẽ báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu về phương án nhân sự để trình đại hội đồng cổ đông bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.

Trên cơ sở đó, hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh điều hành theo quy định.

Để sớm ổn định hoạt động doanh nghiệp và bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau sớm có quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước, làm cơ sở tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng thời hạn luật định.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin, sở chuẩn bị trình UBND tỉnh nhân sự công ty để trong tháng này (tháng 6.2026) đại hội đồng cổ đông.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.4, Công ty môi trường đô thị Cà Mau có báo cáo hỏa tốc gửi UBND tỉnh Cà Mau. Theo báo cáo, người đại diện phần vốn nhà nước đã hết nhiệm kỳ từ ngày 31.12.2024 và được gia hạn đến hết năm 2025.

Trong khi đó, các chức danh điều hành cũng lần lượt hết hạn bổ nhiệm: một phó giám đốc hết nhiệm kỳ ngày 31.12.2024, giám đốc hết nhiệm kỳ ngày 28.12.2025 và đến ngày 29.4.2026, phó giám đốc còn lại cũng kết thúc thời hạn bổ nhiệm.

Không chỉ bộ máy điều hành, nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cũng đã kết thúc từ ngày 31.12.2024.

Theo quy định, hội đồng quản trị chỉ được tiếp tục hoạt động trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bầu nhân sự mới.

Tuy nhiên, đến nay nhiệm kỳ hội đồng quản trị vẫn được kéo dài theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhưng chưa có chủ trương nhân sự để tổ chức đại hội đồng cổ đông.

