Trống ghế điều hành từ 29.4, Công ty môi trường đô thị Cà Mau xoay xở ra sao?

Gia Bách
05/05/2026 19:04 GMT+7

Từ ngày 29.4 đến nay, Công ty môi trường đô thị Cà Mau rơi vào tình trạng không có người điều hành, khi toàn bộ ban giám đốc đã hết nhiệm kỳ.

Chiều 5.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc phụ trách Công ty môi trường đô thị Cà Mau, cho biết ông đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 29.4. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ ban giám đốc công ty cũng đã hết nhiệm kỳ, công ty vẫn chưa có người điều hành.

Theo ông Cường, hiện ông chỉ phụ trách công tác Đảng với vai trò Bí thư Đảng ủy công ty, trong khi Hội đồng quản trị vẫn chưa có bất kỳ phân công nào về nhân sự điều hành. 

Đến hết ngày 5.5, Công ty môi trường đô thị Cà Mau chưa có lãnh đạo điều hành

Theo xác nhận của ông Cường, ban giám đốc công ty hiện không còn ai giữ chức vụ để đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động công ty. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp đang vận hành trong tình trạng không có đầu mối quản lý trực tiếp.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 21.4, Công ty môi trường đô thị Cà Mau có báo cáo hỏa tốc gửi UBND tỉnh Cà Mau. Theo báo cáo, nhiệm kỳ của người đại diện phần vốn nhà nước đã kết thúc ngày 31.12.2024, được gia hạn đến 31.12.2025. Trong khi đó, các chức danh điều hành cũng lần lượt hết hạn bổ nhiệm: một phó giám đốc hết nhiệm kỳ ngày 31.12.2024, giám đốc hết nhiệm kỳ ngày 28.12.2025 và đến ngày 29.4.2026, phó giám đốc còn lại cũng kết thúc thời hạn bổ nhiệm.

Không chỉ bộ máy điều hành, Hội đồng quản trị Công ty môi trường đô thị Cà Mau cũng rơi vào trạng thái kéo dài vượt khung pháp lý. Báo cáo thể hiện, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm; khi hết nhiệm kỳ, các thành viên được tiếp tục hoạt động đến khi có nhân sự mới thay thế và phải triệu tập đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo luật Doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của công ty đã kết thúc từ ngày 31.12.2024, chỉ được phép gia hạn tối đa 30 ngày để tổ chức bầu mới. Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị được kéo dài đến nay nhưng vẫn chưa có chủ trương nhân sự để tổ chức đại hội cổ đông; UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Hội đồng quản trị phân công nhân sự phù hợp để quản lý, điều hành công ty. 

