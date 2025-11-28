Công ty Nhật Bản bán máy tắm tự động dành cho người

Một nguyên mẫu của loại máy tắm tự động dành cho người đã thu hút nhiều người xếp hàng tại Triển lãm thế giới kéo dài 6 tháng. Cuộc triển lãm này kết thúc tại thành phố Osaka của Nhật Bản vào tháng 10 sau khi chào đón hơn 27 triệu người, theo AFP.

Chiếc máy tắm tự động dành cho người đã thu hút sự chú ý tại Triển lãm quốc tế ở thành phố Osaka của Nhật Bản, trong ảnh được chụp vào ngày 9.4 Ảnh: AFP

Chiếc máy tắm tự động, được sản xuất bởi công ty Science (Nhật Bản), là phiên bản nâng cấp của một sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm thế giới được tổ chức ở Osaka vào năm 1970.

"Chủ tịch (công ty) của chúng tôi đã được truyền cảm hứng từ đó khi mới 10 tuổi", phát ngôn viên Công ty Science Maekura Sachiko chia sẻ với AFP. Bà Maekura cho biết thêm chiếc máy này "không chỉ tắm rửa cơ thể mà còn cả tâm hồn của bạn", đồng thời theo dõi nhịp tim và các dấu hiệu sinh tồn khác của người dùng.

Người dùng chỉ cần nằm trong chiếc máy tắm tự động, đóng nắp lại và được "giặt" như quần áo trong máy giặt, nhưng máy tắm không có chế độ như chế độ vắt của máy giặt. Trong lúc người dùng được máy tắm rửa, thì nhạc vang lên.

Sau khi được một công ty nghỉ dưỡng của Mỹ liên hệ để xem liệu nguyên mẫu máy tắm có được thương mại hóa hay không, Công ty Science đã quyết định sản xuất loại máy tắm này.

Một khách sạn ở Osaka đã mua chiếc máy tắm đầu tiên và đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ này cho khách lưu trú, theo bà Maekura.

Bà Maekura cho biết thêm các khách hàng khác bao gồm Yamada Denki, một chuỗi bán lẻ điện tử tiêu dùng lớn tại Nhật Bản, hy vọng chiếc máy tắm sẽ thu hút khách hàng đến thăm các cửa hàng của mình.

"Vì một phần sức hấp dẫn của chiếc máy này là độ hiếm, nên chúng tôi dự định chỉ sản xuất khoảng 50 chiếc", bà Maekura cho hay. Truyền thông Nhật Bản đưa tin giá bán lẻ là 60 triệu yên (hơn 10 tỉ đồng), theo AFP.