Ngày 26.11.2025, đại diện Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã đến trụ sở Báo Thanh Niên để trao biểu trưng 1 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt nặng nề vừa qua.

Khoản hỗ trợ sẽ được Công ty Phát Đạt phối hợp cùng Báo Thanh Niên chuyển thành những phần quà thiết thực, trao tận tay bà con tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tiếp nhận biểu trưng số tiền 1 tỉ đồng từ ông Bùi Quang Anh Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt và trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt về nghĩa cử cao đẹp này.

Trao đổi với đại diện Công ty Phát Đạt nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ rằng những ngày qua, lãnh đạo, phóng viên và nhân viên Báo Thanh Niên đã trực tiếp có mặt tại các điểm nóng lũ lụt ở miền Trung. Lực lượng của báo vừa cập nhật thông tin cho độc giả, vừa trao quà hỗ trợ, đồng thời kết nối nhiều đơn vị và nhà hảo tâm để giúp bà con sớm vượt qua khó khăn.

Công ty Phát Đạt hỗ trợ đồng bào miền Trung 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả sau lũ

Ông Bùi Quang Anh Vũ cho biết Công ty Phát Đạt và Báo Thanh Niên đã phối hợp trong nhiều chương trình trước đây. Theo ông, Báo Thanh Niên là đơn vị tổ chức nhiều chương trình hiệu quả, có đội ngũ phóng viên bám sát hiện trường, phản ánh chân thật và có những hoạt động thiết thực hỗ trợ bà con trong hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, doanh nghiệp quyết định tiếp tục đồng hành cùng Báo Thanh Niên. Ông cũng cho biết hai bên sẽ đến các khu vực Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa để hỗ trợ bà con vùng lũ.