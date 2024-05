Công ty quản lý mạng xã hội của tỉ phú Trump lỗ 328 triệu USD

Sau khi bị hai mạng xã hội là Twitter và Facebook cấm cửa cách đây nhiều năm, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập ra Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump, gọi tắt là TMTG, nhằm điều hành Truth Social - nền tảng truyền thông do ông sáng lập.

Theo thông báo ngày 21.5 của TMTG, tập đoàn này đã lỗ ròng 327,6 triệu USD trong quý 1 năm 2024, cao gấp nhiều lần so với mức lỗ ròng 210.300 USD cùng kỳ năm ngoái. Trong quý vừa qua, TMTG chỉ tạo ra doanh thu 770.500 USD.

TMTG hiện điều hành Truth Social - Mạng xã hội do ông Trump sáng lập. Do đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 26.3 vừa qua trên sàn Nasdaq, TMTG phải công bố kết quả kinh doanh hằng quý. Nhiều chuyên gia đã ví cổ phiếu của TMTG như "cổ phiếu meme", do có giá trị được thúc đẩy nhờ tính đại chúng hơn là tình hình tài chính hay tầm nhìn của doanh nghiệp.

Ông Trump nắm giữ 57,3% cổ phần của TMTG. Theo tập đoàn này, phần lớn khoản lỗ trong quý vừa qua có liên quan đến 311 triệu USD chi phí không dùng tiền mặt - bao gồm cả việc trang trải các khoản nợ trước đây - đã tồn tại trước khi TMTG sáp nhập với Digital World Acquisition, nhằm phục vụ cho việc niêm yết.

Chi phí của việc sáp nhập lên tới 6,3 triệu USD, góp phần làm tăng khoản lỗ hoạt động trong quý 1/2024 của TMTG lên 12,1 triệu USD, cao gấp khoảng 4 lần khoản lỗ hoạt động cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu của TMTG đã giảm hơn 70% ngay sau khi ra mắt ở Phố Wall và sau đó phục hồi trở lại từ giữa tháng 4. Sự sụt giảm này đã làm tài sản ông Trump "bốc hơi" vài tỉ USD.