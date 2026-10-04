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    Công ty sản xuất ghế văn phòng cháy lớn, ô tô đỗ cạnh xưởng 'vạ lây'
    VideoThời sự

    Công ty sản xuất ghế văn phòng cháy lớn, ô tô đỗ cạnh xưởng 'vạ lây'

    Trần Kha
    Trần Kha
    Một vụ cháy lớn công ty sản xuất ghế rộng cả nghìn mét vuông trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TP.HCM), thiêu rụi nhiều tài sản.

    Đến sáng 4.10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa, xử lý hiện trường vụ cháy lớn công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TP.HCM).

    Công ty sản xuất ghế văn phòng cháy lớn, ô tô đỗ cạnh xưởng 'vạ lây'

    Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ bên trong công ty sản xuất ghế văn phòng nằm trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo).

    Cháy lớn công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu ở TP.HCM- Ảnh 1.

    Gần 8 giờ sáng 4.10, khói vẫn còn tỏa ra bên trong vụ cháy công ty sản xuất ghế văn phòng

    ẢNH: TRẦN KHA

    Phát hiện sự việc, người dân xung quanh cùng lực lượng bảo vệ đã hô hoán, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời nhanh chóng di dời máy móc, phương tiện và hàng hóa ra khu vực an toàn. Hai xe tải đỗ bên trong đã kịp thời được điều khiển ra ngoài, trong đó có một xe bị cháy xém phần thùng.

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