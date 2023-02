Công ty than chi gần 5 tỉ đồng mua cá song tặng nhân viên dịp Rằm tháng giêng

Ngày 5.2, thông tin từ Công ty Tuyển than Cửa Ông (P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa chi gần 5 tỉ đồng mua cá song tươi sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động nhân dịp Rằm tháng giêng.



Cá song biển tươi sống được nuôi bán tự nhiên ở Vân Đồn NH

Trước đó, vào ngày 27.1, Công ty Tuyển than Cửa Ông (Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam) đã có thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Cung cấp cá song biển tươi sống nhân ngày Rằm tháng giêng 2023 (tức 5.2)".

Theo thông báo trên, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Anh Khôi (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu là 4,99 tỉ đồng (đã bao gồm VAT và toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó, có thuế, phí và lệ phí). Đây là loại hợp đồng có đơn giá cố định và hiệu lực đến hết ngày 5.2.

Với gói thầu này Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Anh Khôi là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ và đã trúng thầu.

Đáng chú ý, trong dịp Rằm tháng giêng năm ngoái (2022), Công ty Tuyển than Cửa Ông cũng chi hơn 4,5 tỉ đồng để mua cá song tươi sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Đơn vị trúng gói thầu tiền tỉ này cung cấp cá song này là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Anh Khôi; 2 doanh nghiệp khác bị loại vì không đáp ứng được yêu cầu.

Cá song tươi sống đặc sản Quảng Ninh NH

Trước đó, năm 2021, Công ty Tuyển than Cửa Ông cũng chi hơn 4,5 tỉ đồng mua cá song tươi sống cho người lao động. Khi đó, đơn vị trúng thầu là Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả.

Được biết, Công ty Tuyển than Cửa Ông có hơn 3.600 lao động. Trong những năm qua, hễ đến ngày Rằm tháng giêng, công nhân lại có cá song mang về.

Không chỉ riêng Công ty Tuyển than Cửa Ông mà nhiều đơn vị khác của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cũng mua hải sản, trong đó có cá song để tặng quà nhân viên, người lao động dịp Tết, ngày Rằm tháng giêng. Đặc biệt là trong những năm xảy ra dịch Covid-19, các đơn vị ngành than đã chung tay cùng tỉnh Quảng Ninh "giải cứu" hàng nghìn tấn hải sản bị ùn ứ do ngư dân không thể xuất bán.

Cá song là loại hải sản nổi tiếng ở Quảng Ninh được nuôi bán tự nhiên ở vùng biển Vân Đồn (vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh). Hiện nay tại một số chợ truyền thống ở Quảng Ninh, loại cá song này có giá khoảng 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg tùy loại.