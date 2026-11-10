Công ty Thần đèn Tư Lũy sẽ thi công di dời cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội

Chiều nay 10.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS Chử Mạnh Hưng, Chánh văn phòng Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, nhà trường, đối tác Vingroup và đơn vị thi công vừa họp bàn về phương án kỹ thuật di dời cổng Parabol.

Để đảm bảo thành công tối đa cho việc di dời công trình biểu tượng này, phía Vingroup đã thuê đơn vị chuyên nghiệp là Công ty Thần đèn Tư Lũy trực tiếp đảm nhiệm hạng mục di dời.

Công nhân đang hàn khung cổng tạm, chuẩn bị cho mặt bằng khu vực di dời cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: QUÝ HIÊN

PGS Hưng cho biết, theo phương án kỹ thuật được đơn vị thi công trình bày, quá trình di dời cổng Parabol sẽ trải qua nhiều bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức dịch chuyển công trình.

Trước hết, đơn vị thi công sẽ đào hào, làm hệ thống móng mới, đồng thời thực hiện gia cố kết cấu toàn bộ cổng Parabol. Sau khi hoàn tất gia cố và đào móng, đội ngũ kỹ thuật sẽ cắt phần trụ bên dưới để tách công trình khỏi nền móng cũ và tiến hành di chuyển sang vị trí mới.

Quá trình dịch chuyển được tính toán chi tiết đến từng mét trên phút, diễn ra rất chậm và liên tục được đánh giá, điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế tại hiện trường.

Do yêu cầu kỹ thuật phức tạp và cần độ chính xác cao, toàn bộ lộ trình từ khâu chuẩn bị, gia cố đến khi hoàn tất di dời cổng Parabol đến vị trí mới dự kiến sẽ kéo dài sang đến đầu tháng 12. Thời điểm chính thức nâng và dịch chuyển cổng sẽ được chốt cụ thể ngay sau khi đơn vị thi công hoàn tất quá trình khảo sát thực địa.

Phía Công ty Thần đèn Tư Lũy cũng cho biết, mặc dù đã thực hiện nhiều công trình di dời trước đó nhưng nguyên tắc thi công của công ty là không áp dụng rập khuôn một giải pháp chung. Dựa vào đặc thù kết cấu, trọng lượng và địa chất của mỗi công trình, đơn vị thi công sẽ xây dựng phương án kỹ thuật độc lập cho từng dự án.

Giải pháp khả thi cao và đảm bảo an ninh tuyệt đối

Đối với cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội, ngay trong ngày đầu triển khai lộ trình, đội ngũ kỹ thuật đã bắt đầu khảo sát thực địa, đánh giá tỉ mỉ hiện trạng để hoàn thiện giải pháp tối ưu.

"Tại buổi họp, Công ty Thần đèn Tư Lũy cũng đã giới thiệu cho nhà trường hàng loạt công trình tiêu biểu có độ khó cao mà công ty từng thực hiện. Theo thông tin và hồ sơ năng lực mà công ty cung cấp cho nhà trường, tất cả các công trình tiêu biểu được đưa ra đều đạt tỷ lệ di dời thành công cơ bản là 100%, tạo cơ sở vững chắc về tính khả thi cho dự án di dời cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội", PGS Hưng cho biết.

Cũng theo PGS Hưng, từ nay cho đến khi hoàn công, toàn bộ khu vực thi công hiện đã được quây kín và có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác di dời.

Trong suốt thời gian thực hiện, công trường sẽ không đón các đơn vị hay cá nhân bên ngoài vào quan sát trực tiếp. Để lưu giữ tư liệu và phục vụ công tác thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội đã lắp đặt hệ thống camera ghi hình trực tiếp toàn bộ quá trình tại thực địa. Ngoài ra, nhà trường và đơn vị đối tác dự kiến chỉ phối hợp mời đại diện rất ít cơ quan truyền hình đến tác nghiệp, ghi hình vào ngày đầu tiên khởi công di dời và ngày cuối cùng, khi cổng Parabol đã yên vị tại vị trí mới.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, do yêu cầu mở rộng đường Giải Phóng của TP.Hà Nội, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải dịch về phía đông trên dưới 20 m, trong đó bao gồm cổng Parabol. Trước tính chất biểu tượng của cánh cổng này, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mong muốn giữ nguyên trạng cổng trong quá trình di dời.

Mong muốn này đã được cộng đồng cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như đông đảo dư luận xã hội ủng hộ. Tập đoàn Vingroup không chỉ tài trợ cho Đại học Bách khoa Hà Nội toàn bộ kinh phí di dời mà còn đứng ra mời Công ty Thần đèn Tư Lũy thi công.