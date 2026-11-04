Sẽ di dời cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội trong vòng một tuần tới

Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh kèm thông tin có nội dung về việc cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội đã bị di dời. Tuy nhiên, theo kiểm chứng của phóng viên Báo Thanh Niên, cổng Parabol của Đại học Bách khoa hiện chỉ mới trong trạng thái chuẩn bị di dời.



Cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 4.11, từ phía đường Giải Phóng nhìn vào ẢNH: QUÝ HIÊN

Tại hiện trường, phóng viên nhận thấy xung quanh cổng Parabol đang được rào kín, bên trong có một nhóm thợ ngành sắt đang hàn, dựng các khung sắt. Theo giải thích của một người thợ, các khung sắt được hàn, ghép để dựng cổng phụ tạm thời, tạo lối ra vào cho đơn vị thi công trong quá trình dịch chuyển cổng Parabol vào sâu hơn phía trong.

Một người thợ chia sẻ công đoạn di dời cổng có lẽ sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Thợ sắt bắt đầu làm việc trong công trình dự án di dời cổng Parabol từ sáng 4.11 ẢNH: QUÝ HIÊN

Trả lời Báo Thanh Niên, PGS Trần Ngọc Khiêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, hiện nhà trường cũng chỉ mới nhận được kế hoạch di dời cổng của nhà tài trợ (đồng thời đảm nhiệm khâu thi công), Tập đoàn Vingroup.

"Cổng Parabol sẽ được di dời nguyên trạng, dịch vào phía khuôn viên nhà trường so với vị trí hiện nay khoảng gần 20 m. Việc di dời sẽ được tiến hành trong vòng một tuần tới. Sau khi di dời, chức năng của cổng Parabol sẽ trở lại như cũ: người đi bộ được phép qua lại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, xe máy được qua lại vào đầu giờ và cuối giờ hành chính, ô tô không được phép đi qua cổng này", PGS Trần Ngọc Khiêm nói.

Từ hàng rào tôn trở vào thuộc phạm vi khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội sau khi di dời cổng Parabol ẢNH: QUÝ HIÊN

PGS Trần Ngọc Khiêm cũng cho biết, ngoài di dời cổng Parabol, nhà trường cũng phải dỡ bỏ một phần của một tòa giảng đường gần với giáp ranh đường Giải Phóng. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phải tự thực hiện việc này (bao gồm cả việc chi trả cho việc di dời và thuê đơn vị thi công).

Cầu thang ngoài trời và một phần tòa giảng đường này của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng sẽ bị phá dỡ ẢNH: QUÝ HIÊN

Cổng Parabol từ lâu không chỉ là một lối đi quen thuộc mà còn trở thành biểu tượng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Cổng được xây dựng vào năm 1960, khánh thành khoảng năm 1962, nằm trong gói dự án xây giảng đường Đại học Bách khoa Hà Nội do Liên Xô giúp đỡ.