Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Lào thăm Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 20.10, Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do anh Thongly Sisoulith, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đại học Bách khoa Hà Nội là ngôi nhà chung của lưu học sinh Lào

Phát biểu chào mừng đoàn, GS-TS Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh nhà trường không chỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ mà còn là cầu nối văn hóa, tri thức và tình hữu nghị quốc tế.

GS-TS Lê Anh Tuấn phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong nhiều thập kỷ qua, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn là ngôi nhà chung của nhiều thế hệ lưu học sinh Lào. Năm học 2026 - 2027, trường có 32 sinh viên Lào đăng ký học tập. Nhiều cựu sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp đã trở về quê hương, đảm nhiệm các vị trí tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo GS-TS Lê Anh Tuấn, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trẻ có ý nghĩa quan trọng.

GS-TS Lê Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho anh Thongly Sisoulith ẢNH: XUÂN TÙNG

Giới thiệu về định hướng hợp tác, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đề xuất tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên Việt Nam - Lào, với những bài toán thực tiễn trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số trong dịch vụ công.

Nhà trường cũng mong muốn phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào; đồng thời thu hút thêm sinh viên Lào theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược và chương trình sau đại học.

Sinh viên Lào chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Việt Nam

Tại chương trình giao lưu, sinh viên Lào đang học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế, từ quá trình thích nghi với môi trường mới đến phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

Sinh viên Lào chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG

Saysavanh Simmalavong, sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính, cho biết khó khăn lớn nhất khi mới đến trường là rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt trong phương pháp học tập. Là sinh viên nước ngoài, có những lúc em gặp khó khăn khi nghe giảng và giao tiếp với bạn bè cùng lớp.

Để vượt qua trở ngại, Saysavanh cho biết đã cố gắng học tiếng Việt mỗi ngày, đồng thời dành thêm thời gian ôn tập kiến thức. Theo sinh viên này, sự kiên trì và nỗ lực liên tục là yếu tố quan trọng giúp em từng bước hòa nhập với môi trường học tập mới.

Trong khi đó, Vongphet Pasithiphone, sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính, cho rằng giá trị lớn nhất nhận được sau thời gian học tập tại trường không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là phương pháp tự học, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần chủ động trong nghiên cứu khoa học.

Chị Hồ Hồng Nguyên cùng các đại biểu T.Ư Đoàn Lào tham quan Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: XUÂN TÙNG

Nam sinh viên Vongphet chia sẻ chương trình học tại Đại học Bách khoa Hà Nội có khối lượng lớn, chú trọng thực hành. Vì vậy, sinh viên cần chủ động tham gia các dự án, phát triển sản phẩm và nghiên cứu cùng giảng viên để hiểu sâu bản chất vấn đề, rèn luyện tư duy logic. Bên cạnh đó, làm việc nhóm và biết cách tìm kiếm, khai thác tài liệu cũng là những kỹ năng quan trọng để giải quyết các vấn đề thực tế.

Từ trải nghiệm của mình, Vongphet mong muốn các sinh viên Lào mạnh dạn tham gia nghiên cứu, chủ động học hỏi và tăng cường kết nối với sinh viên Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cũng tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu tại tòa nhà C7 và Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội, tìm hiểu mô hình đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sinh viên.