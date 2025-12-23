Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Công ty thực phẩm Hùng Hậu đạt chứng nhận Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025

Mai Phương
23/12/2025 17:47 GMT+7

Công ty CP Thực phẩm Hùng Hậu (HungHau Foods) vừa nhận được chứng nhận Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025.

Công ty CP Thực phẩm Hùng Hậu (HungHau Foods) vừa được trao chứng nhận Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025 do Chủ tịch UBND TP.HCM ký, có giá trị trong 3 năm. Đây là minh chứng ghi nhận nỗ lực của công ty trong lĩnh vực chế biến thực phẩm chất lượng cao, có nguồn gốc từ nông sản nội địa. Nhờ quy trình sản xuất và chế biến hiện đại tại 3 nhà máy của HungHau Foods, các sản phẩm trái cây đông lạnh, rau củ đông lạnh, mì-nui dinh dưỡng, ống hút gạo, nước dừa đóng chai Việt Nam đã hiện diện tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa tinh hoa nông sản Việt ra thế giới.

Công ty thực phẩm Hùng Hậu đạt chứng nhận Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025- Ảnh 1.

Sản xuất ống hút gạo tại nhà máy HungHau Foods

ẢNH: CTV

Để tạo được lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế, HungHau Foods đã chú trọng đến chất lượng nông sản từ khâu trồng trọt cho đến chế biến. Nông sản được thu hoạch tại các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm được trải qua quy trình chế biến hiện đại với các tiêu chuẩn quốc tế như BRCGs, HACCP, ISO 22000, FDA, GACC, SMETA, Kosher, Halal… Chẳng hạn, sản phẩm ống hút gạo OCHAO của đơn vị này hiện là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 5 lần liên tiếp - góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước thực hành và đạt được mục tiêu ESG, giảm dấu chân carbon, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

Việc đạt được các tiêu chí này là minh chứng rõ ràng rằng khi doanh nghiệp Việt đầu tư nghiêm túc cho phát triển bền vững, giá trị thương hiệu, năng lực cạnh tranh và cơ hội hội nhập quốc tế sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và chế biến nông sản Việt Nam, việc đáp ứng các tiêu chí Doanh nghiệp Xanh hay ESG ngày càng trở thành "tấm vé thông hành" để tiếp cận và mở rộng tại những thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản hay các quốc gia Trung Đông. Các tiêu chuẩn xanh không còn là yếu tố cộng thêm, mà đã trở thành điều kiện nền tảng trong lựa chọn đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu.

