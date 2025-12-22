TP.HCM tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh 2025 cho 155 công ty

Các doanh nghiệp được trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025 ẢNH: CTV

Chương trình " Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025" do UBND TP.HCM chỉ đạo; Báovà Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM ( HUBA ) đồng tổ chức, nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đồng thời lan tỏa tư duy quản trị, sản xuất và kinh doanh xanh trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố, góp phần hình thành nền tảng tăng trưởng dài hạn cho TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 1981 điều chỉnh toàn diện quy mô và phương thức xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025. Theo đó, số lượng doanh nghiệp được xem xét từ khoảng 100 doanh nghiệp ở các kỳ trước lên tối đa 300 doanh nghiệp, phản ánh đúng quy mô và tính đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp trong không gian phát triển mới của thành phố. Đồng thời, năm nay cũng lần đầu tiên kéo dài chu kỳ công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh từ 1 năm lên 3 năm. Song song đó, bộ tiêu chí đánh giá danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025 được hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng và chiều sâu...

Kết quả có 155 doanh nghiệp được ban tổ chức trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025. Trong đó có 77 doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất và 78 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ - bất động sản. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: "Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực bảo vệ môi trường, mà quan trọng hơn là tạo ra một bộ khung chuẩn mực để doanh nghiệp Việt Nam từng bước hội nhập theo các tiêu chuẩn xanh của thế giới. Chuyển đổi xanh không phải phong trào ngắn hạn, mà là quá trình đầu tư dài hạn, đòi hỏi doanh nghiệp phải kiên trì, minh bạch và có chiến lược rõ ràng".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết thành phố đang hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm 4 nội dung: Phát triển nguồn lực xanh; Xây dựng hạ tầng xanh; Phát triển hành vi xanh; Xác định ngành và lĩnh vực tiên phong. Để thực hiện điều này, thành phố cụ thể hóa trên 3 trụ cột lớn. Thứ nhất là khung pháp lý (với gần 80 chương trình đề án, chiến lược, chính sách hỗ trợ cho tất cả lĩnh vực sản xuất); Thứ hai là bộ tiêu chí đo lường được (trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, du lịch, tất cả các hoạt động, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ…); Thứ ba là mô hình mẫu, địa phương xanh (các địa phương trên huyện Cần Giờ cũ), xưởng sản xuất xanh, công trình xanh, bệnh viện xanh, trường học xanh… Thành phố mong các doanh nghiệp sẽ tiếp tục có những đóng góp, khơi mở nhiều giải pháp hơn nữa trong thời gian tới nhằm khơi thông phát triển ngành kinh tế xanh giúp doanh nghiệp phát triển xanh, phát triển bền vững.