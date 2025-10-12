Tôn vinh 165 sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Tối 11.10, lễ kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) được HUBA tổ chức. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HUBA - trải qua gần 7 nhiệm kỳ, HUBA đã lớn mạnh không ngừng, trở thành mái nhà chung của 58 Hội doanh nghiệp thành viên và hơn 17.000 doanh nghiệp, trong đó 99% là doanh nghiệp tư nhân. Đây là lực lượng đã và đang đóng góp hơn 51% GDP của thành phố, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và mỗi năm đóng góp bình quân hàng chục tỉ đồng cho an sinh xã hội.

HUBA tôn vinh 165 sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2025 ẢNH: M.P

Hơn thế nữa, HUBA còn là nơi khởi xướng nhiều hoạt động, từ chương trình cà phê doanh nhân hàng tháng, đến lễ hội tôn vinh hàng Việt; chương trình caravan xúc tiến thương mại - đầu tư, các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối giao thương, góp ý phản biện chính sách, chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu...

Tại lễ kỷ niệm, HUBA đã tôn vinh các dịch vụ, sản phẩm tiêu biểu TP.HCM năm 2025. Đây là chương trình do HUBA tổ chức 2 năm một lần, nhằm phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của thành phố. Năm nay, với chủ đề "Sản phẩm xanh - Dịch vụ số - Giải pháp thông minh: Nâng tầm thương hiệu Việt", kết quả có 109 sản phẩm và 56 dịch vụ chọn từ 105 doanh nghiệp được công nhận là sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2025. Tổng doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ được công nhận trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 32,29 triệu tỉ đồng, đem lại lợi nhuận gần 1,4 triệu tỉ đồng, nộp ngân sách 30.533 tỉ đồng và góp phần giải quyết việc làm cho 119.456 lao động...

Cũng trong dịp này, UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho 41 doanh nghiệp và 45 doanh nhân tiêu biểu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực có nhiều biến động, TP.HCM xác định năm 2025 là năm “tăng tốc”, tạo nền tảng để bứt phá giai đoạn 2026 - 2030. Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố xác định ba nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt. Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Thứ hai, tập trung rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng. Thứ ba, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, lấy đầu tư công làm động lực dẫn dắt, kết hợp đầu tư tư nhân và phát triển doanh nghiệp nhà nước theo hướng đổi mới sáng tạo, bền vững và thân thiện môi trường. Thành phố đang tập trung xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, coi đây là hướng đi tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.