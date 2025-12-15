Những thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ

Việc lựa chọn các thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài, kéo dài tuổi thọ, theo trang sức khỏe Health.

Bà Barbie Cervoni, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đã chỉ ra các nhóm thực phẩm có tác dụng tích cực với sức khỏe và phù hợp cho chế độ ăn hỗ trợ tuổi thọ.

Đậu

Đậu có nhiều loại như đậu đỏ, đậu đen hay đậu xanh. Đây là nguồn protein tự nhiên giàu sắt, kẽm, folate, kali và chất xơ.

Đậu là nguồn protein tự nhiên giàu sắt, kẽm, folate, kali và chất xơ Ảnh: AI

Đậu chứa carbohydrate phức tạp được tiêu hóa chậm nên cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ điều hòa đường huyết. Đậu hầu như không có chất béo trans, chất béo bão hòa, cholesterol và natri.

Quả mọng

Nhóm quả mọng gồm việt quất, mâm xôi, nam việt quất, dâu tây..., là nguồn chất chống oxy hóa như anthocyanin, resveratrol và axit ellagic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại do gốc tự do. Nhóm quả này cũng chứa nhiều flavonoid có tác dụng giảm viêm và giảm nguy cơ bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim hay các bệnh về tiêu hóa.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp không đường giàu probiotic. Đây là các vi sinh vật có lợi sinh sống tự nhiên trong ruột, miệng và âm đạo.

Probiotic hỗ trợ sức khỏe đường ruột và có thể mang lại lợi ích cho người mắc tiểu đường hay loãng xương. Thực phẩm này cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein, kali, phốt pho, canxi và magie cao. Những dưỡng chất này góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Đậu nành

Đậu nành chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất như canxi, kali, magie, vitamin C và folate. Đây là thực phẩm giàu protein.

Trong khoảng 80 g đậu nành cung cấp khoảng 16 g protein, đủ để hỗ trợ quá trình sửa chữa tế bào và duy trì khối cơ.

Một khẩu phần 200 g đậu nành nấu chín cung cấp khoảng 10 g chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết.

Lợi ích này có thể đến từ chất xơ và isoflavone, vốn được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ giảm cân, chống ung thư và giảm cholesterol.

Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa chủ yếu chất béo không bão hòa đơn. Đây là chất béo có lợi giúp giảm LDL - loại cholesterol không tốt cho tim mạch.

Nghiên cứu cho thấy người dùng dầu ô liu có nguy cơ tử vong thấp hơn do ung thư, bệnh tim, bệnh phổi hay các bệnh thoái hóa thần kinh Ảnh: AI

Oleic axit trong dầu ô liu còn giúp giảm các phản ứng viêm. Dầu ô liu có hàm lượng lớn vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào.

Nghiên cứu trên tạp chí J Am Coll Cardiol năm 2022 cho thấy người dùng dầu ô liu có nguy cơ tử vong thấp hơn do ung thư, bệnh tim, bệnh phổi hay các bệnh thoái hóa thần kinh.

Bà Guasch Ferré, nhà nghiên cứu tại Harvard T.H. Chan School of Public Health (Mỹ), cho biết dầu ô liu phù hợp với chế độ ăn tốt cho tim.

Cá và hải sản

Các loại cá béo như cá mòi, cá hồi, hàu và cá thu giàu omega-3. Đây là dưỡng chất có tác dụng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch lẫn não bộ.

Đặc biệt, những người ăn cá, kể cả cá loại nhỏ, thường có nguy cơ tử vong thấp hơn.

Rau xanh

Rau xanh như cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh, xà lách giàu vitamin A, B, C, E, K và khoáng chất như sắt, kali, magie và canxi. Nhóm thực phẩm này giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim, loãng xương, bệnh tiêu hóa và béo phì.

Rau xanh chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa hỗ trợ sửa chữa ADN và giảm tổn thương tế bào. Nhóm thực phẩm này còn chứa tinh bột kháng và chất xơ giúp kiểm soát đường huyết.