Công ty TNHH Hue Vina nợ lương, bảo hiểm: Đảm bảo quyền lợi của công nhân

Hôm qua 20.9, bà Lưu Thị Nghiêm, Phó chủ tịch thường trực UBND H.Hải Hậu (Nam Định), cho biết UBND H.Hải Hậu cùng một số phòng ban đã có buổi làm việc liên quan đến việc Công ty TNHH Hue Vina (trụ sở tại TT.Thịnh Long, H.Hải Hậu) ngừng hoạt động, nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội hơn 100 công nhân.

Cảnh người lao động tập trung đông trước cửa công ty Công ty TNHH Hue Vina ngày 18.9 TRẦN ĐỨC VƯỢNG

Hiện phía ủy ban cùng các phòng ban đang hội ý để đưa ra phương án nhằm giải quyết quyền lợi cho người lao động của công ty này.

Cùng ngày (20.9), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Xuân Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết: "Ngày 14.9 vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin công nhân Công ty TNHH Hue Vina phản ánh việc ông chủ không có mặt ở công ty, công ty ngừng hoạt động. Ngay sau đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo huyện và Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định về tình hình công ty và xin ý kiến chỉ đạo đồng thời chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản để làm thế nào bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người dân".

Liên đoàn Lao động H.Hải Hậu sau đó có đến công ty và thấy công ty đã niêm phong. Qua làm việc với chủ tịch công đoàn kiêm kế toán thuế của công ty, được biết từ thời điểm dịch Covid-19 diễn ra đến nay, công ty gặp nhiều khó khăn, không có đơn hàng, hoạt động của công ty bị ngừng trệ, rất khó khả năng phục hồi được.

Công ty TNHH Hue Vina do ông Su Boong Soo (quốc tịch Hàn Quốc) làm tổng giám đốc, nhưng vị này ít có mặt để điều hành công ty ở Việt Nam. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Trần Trọng Dũng, Phó tổng giám đốc công ty. Tuy nhiên, ông Dũng đang liên quan đến một vụ án khác và đang bị bắt giam.

Khi làm việc với kế toán công ty, Liên đoàn Lao động H.Hải Hậu được thông tin rằng các vấn đề của công ty này đã nảy sinh từ năm 2020. Theo đó, dịch Covid-19 khiến công ty bị giảm đơn hàng, nợ trên 7 tỉ đồng tiền bảo hiểm của hơn 100 công nhân.

Năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã đôn đốc và UBND tỉnh thành lập đoàn về kiểm tra, ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn không thực hiện.

Ngày 23.8 vừa qua, Liên đoàn Lao động H.Hải Hậu tiếp tục đến làm việc với công ty. Phía doanh nghiệp cam kết sẽ trả 10% tổng số nợ bảo hiểm hàng tháng. Sau đó công ty đã trả được hơn 700 triệu/tháng.

Ngày 14.9, doanh nghiệp này tuyên bố đã dừng hoạt động do không có đơn hàng. Hiện công ty đã nợ lương tháng 8 của công nhân và những ngày đầu tháng 9 khoảng 1,5 tỉ đồng.

Được biết, trong quá trình làm việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cũng đề nghị ông Dũng có động thái trao đổi với tổng giám đốc, bênh vực cho quyền lợi của người lao động.

Theo lời ông Mai Xuân Hòa, tối 18.9, ông Dũng có điện thoại trao đổi với vị tổng giám đốc đang ở Hàn Quốc. Người này phản hồi hiện không có khả năng phục hồi công ty và cho hay đang nhờ luật sư tại Việt Nam để giải quyết vấn đề liên quan còn lại, còn hiện chưa đưa ra phương án cụ thể nào.

"Bên cạnh việc giải quyết quyền lợi cho người lao động, chúng tôi đã trấn an công nhân, bởi vụ việc này là hậu quả của dịch Covid-19, không ai mong muốn. Chúng tôi hi vọng công nhân bình tĩnh, các phòng ban ngành sẽ cùng tìm phương án để giải quyết sớm cho người lao động. Người lao động không được gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Người lao động sau khi đã nghe lời giải thích, hôm nay, không còn tình trạng tụ tập đông tại trước cửa công ty nữa", ông Hòa nói.

Không thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Bùi Thị Hảo, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Hải Hậu cho biết thêm, Công ty TNHH Hue Vina hoạt động từ ngày 13.5.2014 trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc quần áo xuất khẩu đi các nước. Quá trình hoạt động, theo đúng nguyên tắc, doanh nghiệp khi hoạt động phải trích 2% kinh phí nộp về liên đoàn lao động huyện. Tuy nhiên, trước đây công ty này không thực hiện. Năm 2017, có một đoàn kiểm tra, giám sát đến làm việc nên đơn vị này đã nộp kinh phí công đoàn nhưng sau đó họ tiếp tục không thực hiện mặc dù năm nào công ty cũng bị liên đoàn huyện nhắc nhở, có công văn đôn đốc. Năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh gồm liên đoàn lao động, thanh tra, bảo hiểm xã hội tỉnh… đến lập biên bản nhưng công ty này vẫn không thực hiện.