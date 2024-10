Công ty xi măng, sắt thép tiếp tục chìm trong thua lỗ

Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn báo lãi lớn thì một số công ty xi măng, sắt thép vẫn tiếp tục chìm trong thua lỗ. Chẳng hạn, Công ty Xi măng VICEM Hải Vân (mã chứng khoán HVX) báo doanh thu quý 3/2024 đạt gần 110 tỉ đồng, giảm 14% so cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục lỗ sau thuế hơn 8 tỉ đồng (cùng kỳ năm trước bị lỗ gần 16 tỉ đồng). Đây là quý lỗ thứ 6 liên tiếp của HVX. Lũy kế 9 tháng, HVX mang về doanh thu thuần hơn 261 tỉ đồng, giảm 38% và lỗ gần 38 tỉ đồng. Tổng số lỗ lũy kế đến hết tháng 9 lên đến 90,3 tỉ đồng.

Công ty Xi măng Hải Vân cho biết trong quý 3 không sản xuất và tiêu thụ clinker do thị trường không có nhu cầu và chi phí sản xuất clinker cao, bất lợi về logistics. Đồng thời, chi phí cố định của nhà máy xi măng Vạn Ninh hạch toán vào giá vốn gần 19 tỉ đồng (do dừng sản xuất clinker) làm lợi nhuận sụt giảm.

Một số doanh nghiệp sắt thép, xi măng tiếp tục báo lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng cảnh ngộ, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (mã chứng khoán HOM) công bố đạt doanh thu thuần quý 3/2024 hơn 356 tỉ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; do giá vốn giảm sâu hơn nên sau khấu trừ, lãi gộp gần 52 tỉ đồng, tăng 9%. Dù vậy, lãi gộp tăng không đủ bù đắp các khoản chi phí khiến HOM lỗ hơn 11 tỉ đồng (cùng kỳ năm trước thua lỗ gần 27 tỉ đồng). Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần gần 1.204 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ ròng hơn 51 tỉ đồng. Tổng cộng số lỗ lũy kế đến hết quý 3/2024 của doanh nghiệp hơn 76 tỉ đồng.

Công ty cho biết ngành xi măng vẫn đang đối mặt với khó khăn do nguồn cung cao, trong khi thị trường xi măng trong nước và xuất khẩu tiếp tục cạnh tranh khốc liệt về giá, áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển nhu cầu xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty do giá trị thương hiệu gắn với xi măng bao.

Trước đó, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam VICEM báo cáo thua lỗ 863 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024...

Không chỉ các doanh nghiệp xi măng, một số doanh nghiệp sắt thép cũng tiếp tục bị thua lỗ. Cụ thể, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức (mã chứng khoán TDS) trong quý vừa qua đạt doanh thu thuần hơn 385 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh đã kéo giảm biên lợi nhuận gộp của công ty. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, TDS lỗ ròng 6,5 tỉ đồng. Tổng cộng sau 9 tháng đầu năm 2024, TDS ghi nhận doanh thu tăng mạnh đạt 1.073 tỉ đồng nhưng lỗ ròng 9,6 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Thép Pomina (POM) trong quý 3/2024 đạt doanh thu gần 503,5 tỉ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục bị lỗ trước thuế hơn 110 tỉ đồng (giảm mạnh so với mức lỗ hơn 715 tỉ đồng của quý 3/2024). Lũy kế 9 tháng năm 2024, công ty đạt doanh thu gần 2.948 tỉ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước và hơn 647 tỉ đồng (cùng kỳ năm trước bị lỗ 707,5 tỉ đồng). Tổng cộng đến hết tháng 9, công ty có số lỗ lũy kế lên hơn 868,4 tỉ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên còn khó khăn do thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng chưa khởi sắc. Trong khi đó, giá vật liệu, nhiên liệu biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng. Một số đơn vị phải hoạt động, sản xuất cầm chừng, kinh doanh thua lỗ, chỉ tiêu không đạt kế hoạch được giao.