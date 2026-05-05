Công ty xổ số chi hàng ngàn lượng vàng mua nhà đất tại TP.HCM rồi bỏ không

Ngày 5.5, ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại 3 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre.

Chi hàng ngàn lượng vàng mua nhà đất ở vị trí "vàng"

Theo đó, các Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (Công ty XSKT) trên là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đến ngày 1.7.2025, Công ty XSKT Trà Vinh có 8 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 12.500,9 m2 và diện tích nhà là 5.372,36 m2. Trong đó, có 6 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Long và 2 cơ sở nhà, đất (1 văn phòng đại diện và 1 cơ sở nhà, đất đang để trống) tại số 27 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM (trước đây là quận 1, TP.HCМ).

Công ty XSKT Vĩnh Long có 13 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất là 10.560,84 m2 và diện tích nhà là 3.637,4 m2; trong đó, có 6 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Long, 1 trạm giao dịch vé số tại TP.Cần Thơ và 6 cơ sở nhà, đất tại TP.HCM (gồm 2 căn nhà liền kề đang làm văn phòng đại diện và 4 căn nhà liền kề đang để trống (số 27, 29, 31, 33 đường 7B, phường An Lạc, TP.HCM mua vào năm 2020, với giá 41,6 tỉ đồng).

Công ty XSKT Bến Tre có 4 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 8.185,8 m2 và diện tích nhà là 14.303,6 m2; trong đó, 1 trụ sở chính tại phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long), 1 văn phòng đại diện tại TP.Cần Thơ, 1 trạm giao dịch vé số và 1 văn phòng đại diện tại TP.HCM (tòa nhà 10 tầng, đang sử dụng 4 tầng, 6 tầng đang để trống với tổng diện tích sàn của 6 tầng là 4.758 m2).

Theo đó, tòa nhà ở TP.HCM (số 508, đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền) được công ty sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển mua khu đất có diện tích là 1.615,5 m2, với giá 6.560 lượng vàng SJC (hơn 48,7 tỉ đồng) vào tháng 10.2003. Sau đó công ty đã xây dựng văn phòng đại diện với tổng giá trị công trình hơn 110 tỉ đồng (hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 18.9.2023), tòa nhà có diện tích sàn là 9.162,5 m2, gồm 10 tầng và 1 tầng hầm.

Riêng với trạm giao dịch của Công ty XSKT Bến Tre (tại 270 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM) có tổng diện tích đất 191,4 m2 và diện tích nhà 280,36 m2, được mua từ năm 1995 với giá hơn 1,7 tỉ đồng (tương đương 340 lượng vàng 24K loại 9999 SJC) từ quỹ đầu tư phát triển. Đến nay, cơ sở nhà đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng thủ tục.

Nhà đất trăm tỉ bị chiếm dụng, làm phòng nghỉ hoặc bỏ không

Thanh tra Vĩnh Long phát hiện, từ năm 2019, Công ty XSKT Trà Vinh không sử dụng khu nhà kho (tại số 7 đường Lê Thánh Tôn, phường Trà Vinh) mà cho các Ban quản lý dự án của tỉnh Trà Vinh cũ thuê làm trụ sở làm việc và một số cá nhân thuê kinh doanh, bán lẻ vé số. Đến tháng 5.2024, việc cho thuê chấm dứt. Hiện tại, nhà đất đang để trống, không sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí và xuống cấp tài sản.

Nhà, đất tại số 27 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM được cho thuê từ tháng 10.2019 - 11.2024, chấm dứt từ tháng 12.2024 cho đến nay; hiện tại, nhà đang để trống, không sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí và xuống cấp tài sản.

Ngoài ra, khu đất 2.639,2 m2 đất tại khóm 3, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (nay là khóm 2, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) được giao cho Công ty XSKT Trà Vinh để xây dựng khu nhà ở tập thể, đã bị 1 cựu nhân viên chiếm dụng xây nhà từ năm 2000 và ở cho đến nay. Trên phần đất khu nhà ở tập thể còn có 8 căn nhà, được bố trí cho cán bộ, nhân viên công ty lưu trú.

Đối với 4 căn nhà số 27, 29, 31, 33 đường 7B, phường An Lạc, TP.HCM của Công ty XSKT Vĩnh Long, qua kiểm tra, xác minh cho thấy công ty không đặt văn phòng đại diện theo phương án và chủ trương đầu tư được phê duyệt. Những căn nhà này đang được nhiều người khác sử dụng vào mục đích cá nhân và cho vợ cán bộ công an phường ở TP.HCM kinh doanh nước giải khát nhưng công ty không hay biết.

Đối với văn phòng đại diện 10 tầng tại 508 đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TP.HCM của Công ty XSKT Bến Tre sử dụng tầng 1, tầng 2 làm văn phòng làm việc; tầng 3 bố trí sảnh, khung kính 4 bên dùng để sắp xếp vé số trước khi phân phối cho đại lý và các phòng nghỉ cho nhân viên khi đi công tác tại văn phòng; từ tầng 4 - 9 (diện tích mỗi tầng là 793 m2) đang để trống (theo phương án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt là để cho thuê); tầng 10 dùng làm hội trường 200 chỗ ngồi để phục vụ các cuộc hội nghị của công ty và cho thuê.

Thanh tra xác định việc bỏ trống 6 tầng, với tổng diện tích 4.758 m2, có nguy cơ gây lãng phí; trong thời gian dài, tài sản sẽ bị xuống cấp, hư hỏng, vi phạm quy định.

Trạm giao dịch vé số tại TP.HCM của Công ty XSKT Bến Tre (số 270 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng) có tầng trệt sử dụng làm điểm giao dịch, phát hành, thu hồi và kho lưu trữ vé số; tầng 1 bố trí 3 phòng nghỉ cho nhân viên và ban lãnh đạo; tầng 2 có 1 phòng khách và 2 phòng ngăn vách nhôm để bố trí phòng nghỉ cho nhân viên và con của nhân viên công ty ở trong thời gian học tập tại TP.HCM...