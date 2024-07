Công ty xổ số Hà Tĩnh thua lỗ: Sở Tài chính nói gì?

Ngày 5.7, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh bị UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định giám sát tài chính đặc biệt do có dấu hiệu mất an toàn tài chính, hoạt động thua lỗ chủ yếu là do công ty này để nợ tiền thuế kéo dài.



Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh PHẠM ĐỨC

"Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh có vốn chủ sở hữu thấp, chỉ khoảng 4 - 5 tỉ đồng. Công ty này mấy năm nay hoạt động bình thường, mỗi năm vẫn nộp gần 10 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước, đứng thứ nhì trong khối doanh nghiệp nhà nước của tỉnh. Còn về việc công ty thua lỗ là do lũy kế tiền nợ thuế kéo dài từ 10 năm nay chưa trả hết. Số tiền nợ được công ty trả dần theo từng năm, không thể trả hết một lần nên phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp. Bản chất việc giám sát tài chính đối với công ty xổ số là theo quy định của pháp luật chứ không phải nguy cơ gì cả", lãnh đạo Sở Tài chính giải thích.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, lâu nay Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh phát hành bán vé xổ số kiến thiết của khu vực miền Bắc. Theo quy định, xổ số truyền thống được phát hành theo cơ chế liên kết phát hành. Vé xổ số được tiêu thụ trong phạm vi địa giới hành chính của từng tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư của từng công ty xổ số kiến thiết. Từng công ty xổ số kiến thiết phát hành vé xổ số chịu trách nhiệm toàn bộ về việc phát hành, trả thưởng....

"So với các tỉnh, thành khác, hoạt động xổ số truyền thống ở Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do người dân chưa có thói quen mua vé số. Số lượng vé số bán ra ít người mua dẫn đến doanh thu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đạt thấp. Trong khi đó, vé số khi bán ra nếu có người trúng thưởng thì phải chi trả. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc kinh doanh của công ty này thua lỗ", lãnh đạo Sở Tài chính thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, hiện đơn vị này đã đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đề xuất các phương án phục hồi tình hình tài chính nhằm có căn cứ tham mưu cho UBND tỉnh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, do có dấu hiệu mất an toàn tài chính, khi tổng lỗ lũy kế đến năm 2023 lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch và quy trình giám sát tài chính đặc biệt đối với công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh theo đúng quy định

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được ban hành, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh phải xây dựng phương án khắc phục tài chính, phân tích, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ trong kinh doanh và nêu rõ các giải pháp về tổ chức, lao động tại công ty, tổ chức các đại lý.