Cổng USB-C trên điện thoại: Giống bên ngoài, khác hoàn toàn bên trong

Khi hầu hết các thiết bị di động hiện nay đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C, một vấn đề quan trọng đã nổi lên: sự không đồng nhất trong tiêu chuẩn sạc và truyền dữ liệu. Mặc dù USB-C mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải tất cả cáp và bộ sạc đều hoạt động với hiệu suất như nhau.

Sự khác biệt về tiêu chuẩn USB-C

USB-C được thiết kế với một bộ thông số kỹ thuật nguồn điện tiêu chuẩn, đảm bảo rằng người dùng sẽ nhận được một lượng điện năng tối thiểu khi kết nối. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng điện thoại sẽ sạc ở tốc độ nhanh chóng khi nhiều nhà sản xuất đã phát triển các chuẩn sạc độc quyền, khiến việc sử dụng bộ sạc USB-C thông thường trở nên kém hiệu quả. Kết quả là, trong khi một số điện thoại có thể sạc nhanh với bộ sạc riêng, việc sử dụng bộ sạc USB-C thông thường có thể dẫn đến tốc độ sạc chậm hơn nhiều.

Ngay cả trên các mẫu iPhone ra mắt cùng thời điểm cũng có sự hạn chế riêng ẢNH: K. VĂN

Một ví dụ điển hình là iPhone Air. Mặc dù được trang bị cổng USB-C, nhưng lại chỉ hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu tối đa 480 Mbps, tương đương USB 2.0. Điều đó có thể gây khó khăn cho người dùng khi cần truyền tải video hoặc hình ảnh chất lượng cao, buộc họ phải sử dụng các phương thức khác như AirDrop hoặc Wi-Fi. Tình trạng này không chỉ xảy ra với iPhone mà còn với nhiều mẫu điện thoại Android, nơi thông số kỹ thuật USB có thể khác nhau đáng kể giữa các sản phẩm.

Khả năng hỗ trợ màn hình ngoài

Khi kết nối với màn hình ngoài, không phải tất cả các cáp USB-C đều hỗ trợ tính năng này. Chỉ những cáp và thiết bị hỗ trợ DisplayPort Alt Mode mới có khả năng xuất video, dẫn đến sự thất vọng cho người dùng khi họ không thể tận dụng tối đa khả năng của thiết bị.

Thêm vào đó, sự xuất hiện của Thunderbolt và USB4 đã làm mờ ranh giới giữa các tiêu chuẩn. Mặc dù USB4 cung cấp nhiều tính năng tiên tiến, không phải thiết bị nào mang nhãn USB4 cũng hỗ trợ tất cả các tính năng này. Các nhà sản xuất vẫn có quyền tự do lựa chọn tính năng mà họ muốn triển khai, dẫn đến sự không đồng nhất trong trải nghiệm người dùng.

USB-C mang lại nhiều tiềm năng cho thế giới di động nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho người tiêu dùng. Việc hiểu rõ về các tiêu chuẩn sạc và truyền dữ liệu sẽ giúp họ lựa chọn thiết bị phù hợp và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng của mình.