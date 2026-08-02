Ký hiệu nhỏ cạnh cổng USB-C tiết lộ tính năng quan trọng ít người biết

Hiện nay, có nhiều phiên bản cổng USB đang được sử dụng, từ chuẩn tốc độ cao USB 2.0 (biểu thị bằng logo hình đinh ba) đến SuperSpeed (ký hiệu "SS") và USB-C với Power Delivery (PD, biểu thị bằng biểu tượng pin). Các biểu tượng USB thường đơn giản, với biểu tượng đinh ba tiêu chuẩn được điều chỉnh bằng cách thêm số "5" hoặc "20" để chỉ băng thông tối đa, hoặc hình tia sét để biểu thị khả năng sạc nhanh.

Nhiều người có thể thấy khá nhiều biểu tượng nhằm giải thích chức năng của cổng USB hỗ trợ ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, có một biểu tượng có thể gây nhầm lẫn là chữ "D", thực chất là hình dạng của chữ "D" với một chữ "p" nhỏ bên trong. Đây là biểu tượng nhằm cho biết cổng USB hỗ trợ DisplayPort Alternative Mode, vốn cho phép kết nối video tương tự như cổng HDMI.

DisplayPort Alternative Mode biến cổng USB-C thành một cổng DisplayPort, cho phép sử dụng cáp duy nhất để kết nối màn hình di động hoặc màn hình ngoài với tín hiệu âm thanh và video độ phân giải cao. Cáp này cũng có thể sạc hoặc cấp nguồn cho thiết bị và truyền dữ liệu ở tốc độ cao.

Nếu muốn kết nối màn hình hoặc thiết bị hiển thị ngoài, hãy tìm biểu tượng "D" (hoặc biểu tượng DP). Cổng Thunderbolt (với biểu tượng tia sét) và cổng USB4 cũng hỗ trợ DisplayPort Alternative Mode.

Vai trò của cổng USB-C hỗ trợ DisplayPort Alternative Mode

Cổng USB-C với khả năng DisplayPort Alternative Mode có thể được sử dụng cho nhiều thiết bị, từ laptop đến smartphone. Ví dụ, người dùng có thể sử dụng cáp USB-C có cổng DisplayPort để kết nối màn hình ngoài với laptop để mở rộng không gian hiển thị. Lợi ích là người dùng chỉ cần mang theo sợi cáp duy nhất, vừa cấp nguồn, vừa truyền video và âm thanh.

Tuy nhiên, cả hai thiết bị kết nối đều phải hỗ trợ các tiêu chuẩn người dùng muốn sử dụng. Nếu muốn vừa kết nối màn hình ngoài vừa sạc thiết bị, các cổng USB của màn hình cần hỗ trợ Power Delivery (PD) bên cạnh chức năng DP. Người dùng có thể kiểm tra điều này qua biểu tượng tia sét hoặc chữ "PD" trên cổng màn hình.

Kể từ khi chuẩn USB 2.0 ra mắt vào năm 2000, đã có nhiều nâng cấp để cải thiện tốc độ và khả năng cấp nguồn, bao gồm USB 3.0, 3.1, 3.2, 4.0 và USB 4 phiên bản hai ra mắt năm 2022. Các loại cổng USB khác nhau như USB-A, USB-B, USB Micro-B, USB Mini-B và USB-C cũng đã xuất hiện. Trong đó, USB-A và USB-C là hai loại phổ biến nhất hiện nay.

Để phân biệt các cổng USB, người dùng có thể dựa vào màu sắc hoặc biểu tượng bên cạnh. Ví dụ, cổng USB-A màu xanh lam cho biết đó là chuẩn USB 3.0 với băng thông SuperSpeed. Việc nắm rõ các màu sắc và biểu tượng này sẽ giúp người dùng dễ dàng nhận diện các chuẩn USB khác nhau.